به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوب جلسه مورخ 88.5.20 شورای محترم پول و اعتبار، بدین وسیله توجه کلیه فعالان و متقاضیان تاسیس صندوق های قرض الحسنه را به نکات زیر جلب می نماید:

1- کلیه متقاضیان تاسیس و نیز صندوق های قرض الحسنه فعال موظفند اساسنامه، فرم ها، پرسشنامه ها و مدارک مورد نیاز را از طریق آدرس اینترنتی معرفی شده، تهیه و تکمیل نموده و از طریق شبکه پست سفارشی به آدرس: (تهران، بلوار میرداماد، شماره 144، صندوق پستی 7177-15875 ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اداره مطالعات و مقررات بانکی) ارسال کنند.

2- دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه، اساسنامه و فرم های مربوطه در وب سایت این بانک به آدرس www.cbi.ir/simplelist/6492.aspx در دسترس متقاضیان قرار دارد.

3- در صورت عدم دسترسی به نشانی اینترنتی ذکر شده، متقاضیان از طریق مکاتبه با آدرس پستی اعلام شده می توانند نسبت به تهیه ضوابط و مدارک مربوطه اقدام نماینده و از مراجعه حضوری خودداری گردد.

4- کلیه صندوق های قرض الحسنه فعال در سراسر کشور موظف هستند تا پایان آذر ماه سالجاری، نسبت به ارایه درخواست و تطبیق وضعیت و فعالیت خود با دستورالعمل یاد شده اقدام نمایند.

بانک مرکزی تصریح کرد: صندوقهای قرض الحسنه فعال، صرف نظر از اینکه تا پیش از تصویب دستورالعمل مذکور از کدام نهاد مجوز فعالیت خود را اخذ نموده اند، در صورتی که طی زمان تعیین شده در این اطلاعیه، نسبت به ارائه درخواست اخذ مجوزاز این بانک و تطبیق وضعیت و عملکرد خویش با دستورالعمل یاد شده اقدام لازم را به عمل نیاورند، از طریق مراجع قانونی ذی صلاح از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.