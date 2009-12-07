جرائم صادر کنندگان بدهکار به بانک توسعه صادرات بخشوده می شود

کورش پرویزیان در حاشیه افتتاح شعبه بانک توسعه صادرات در استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: به منظور حمایت از صادر کنندگان و کمک به حل مشکلات تولید کنندگانی که در حوزه صادرات غیر نفتی تلاش می کنند شش درصد جرائم صادرکنندگانی که از این بانک تسهیلات گرفته اند به شرط آن که تا 15 دیماه امسال نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بدهی خود اقدام کنند از بخشودگی 6 درصدی جرائم برخوردار می شوند.

پرویزیان افزود: مطالبات بانک توسعه صادرات کشور420 میلیارد تومان است که این مطالبات فعالیت روان بانک را با مشکل مواجه کرده است.

وی یادآورشد: خوشبختانه اکثر مشتریان بانک افراد خوش حساب هستند و مطالبات معوق نیز به دلیل بحران مالی چهانی است که صادر کنندگان و تولید کنندگان کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده لذا سیاست بانک کمک و همکاری با کسانی است که مسائل اقتصادی فعالیت آنها را دچار وقفه کرده و به همین دلیل بخشودگی جرائم تا نیمه اول دیماه امسال برای همکاری با صادرکنندگان اعمال خواهد شد.

وی افزایش شعب بانک توسعه صادرات در کشور را در راستای سیاستهای دولت خدمتگزار و حمایت از صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 35 شعبه در داخل کشور و دو شعبه در کشورهای بلاروس و ونزوئلا و نیز یک دفتر نمایندگی در کشور قرقیزستان دایر کرده ایم و در پی سفر رئیس جمهور به کشور ونزوئلا نخستین بانک و صندوق مشترک ایران با این کشور نیز در ونزوئلا دایر و راه اندازی شده است.

پرویزیان با اشاره به خدمات بانک توسعه صادرات به تولید کنندگان کشور تصریح کرد: انواع تسهیلات ارزی و ریالی، تامین مالی طرحها، تسهیلات طرحهای توسعه، گشایش اعتبار اسناد داخلی و خارجی، صدور انواع ضمانت نامه برای صادر کنندگان خدمات مهندسی و فنی بویزه تولید کننگان ماشین آلات، خرید دین اسناد تجاری و صادراتی و خدمات مشاوره ای از جمله خدماتی است که در این بانک به مراجعان داده می شود که امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی، سازمان بازرگانی و استانداریهای سراسر کشور این خدمات توسعه یافته و به تسریع و تسهل درامور صادر کنندگان کمک کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور سرمایه این بانک را 16 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حجم تسهیلات داده شده به تولید کنندگان و صادر کنندگان به 22 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

وی همچنین گفت: 70 درصد منلبع بانک به عنوان سرمایه در گردش در بانک توسعه صادرات کشور استفاده می شود.