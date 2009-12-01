آبگیری 800 هزار متر مکعبی طرحهای آبی و خاکی در لامرد فارس

به گزارش خبرنگار مهر در لامرد، این بارشها حدود 35 میلی متر ارزیابی شده که طی روزهای هفتم و هشتم آذرماه در سطح شهرستان لامرر بارید و باعث آبگیری هفت طرح تغذیه مصنوعی اجرا شده توسط اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی لامرد شد.

با نفوذ آب ذخیره شده در طرح تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب به سفره های آب زیرزمینی علاوه بر اینکه سیلابهای مسیر کنترل شد، باعث بهبود کمی و کیفی منابع آب، غنی شدن مراتع از پوشش گیاهی و جلوگیری از بیابانی شدن منطقه، کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از فرسایش و نیز افزایش سطح زیر کشت و تولید و در پی آن افزایش درآمد منطقه می شود.

اجرای عملیات آمارگیری محصولات زراعی در لامرد

عملیات آمارگیری پروژه محصولات زراعی سال 88-87 شهرستان لامرد توسط طرح و برنامه مدیریت جهاد کشاورزی لامرد دردست اقدام قرار گرفت. این عملیات هرساله توسط اداره آمار و فناوری اطلاعاتی سازمان جهاد کشاورزی فارس با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها انجام می شود.

در این پروژه 14 آبادی از طرف دفتر آمار و فناوری وزارت جهاد کشاورزی به صورت نمونه ای انتخاب و آمار و اطلاعات تمام محصولات زراعی سالی 88-87 به غیر از گندم و جو استخراج می شود.

به گزارش مهر، شهرستان لامرد با چهار هزار و 35 کیلومتر مربع مساحت، در جنوبی ترین نقطه استان فارس واقع شده است.شهرستان لامرد از نظر آب و هوایی جزء مناطق گرم و خشک محسوب می شود و حداقل درجه حرارت صفر و حداکثر آن در تابستان به 50 درجه سانتیگراد می رسد.

خشکسالهای پی در پی در استان فارس، شهرستان لامرد را نیز مانند سایر شهرستانهای استان با مشکلات مختلفی مواجه کرده بود که بارندیگهای چند روز اخیر نقطه آغازینی برای جبران زیانهای ناشی از خشکسالی محسوب می شود.