به گزارش خبرگزاری مهر، در این کلاسها ادبیات کلاسیک برای هنرجویان تدریس و شیوه‌های نوین ادبیات معاصر نیز بررسی می‌شود.

این کلاسها دوشنبه‌های هر هفته ساعت 15 تا 17در فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در خیابان کارگر جنوبی، نبش خیابان جمهوری شکل می‌گیرد.



همچنین جلسات حافظ خوانی دوشنبه‌های هر هفته در خانه فرهنگ شیخ هادی بر گزار می شود. مدرس این دوره سیدوحید سمنانی و مکان برگزاری آن خیابان ولیعصر، خیابان جمهوری، خیابان شیخ هادی است.

جلسات بوستان‌خوانی نیز شنبه‌های هر هفته با حضور محمدرضا سهراب‌نژاد در خانه فرهنگ ابوسعید برپا می‌شود.

