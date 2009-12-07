40 مدرسه شهریار تا پایان سال به سیستم هوشمند مجهز می شوند

ابوالحسن ماهرویی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: با اختصاص یک میلیارد ریال تا پایان امسال 40 مرکز آموزشی در شهرستان شهریار به سیستم هوشمند مجهز می شوند.

وی با اشاره به این امر که برای نخستین بار سامانه هوشمند تحصیلی در مدارس شهریار فعال شد، افزود: در مرحله اول اجرای این طرح 25 مدرسه به سیستم هوشمند مجهز شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تاکنون زمینه های لازم برای استفاده 32 هزار دانش آموز از فضاهای هوشمند در مدارس فراهم شده که امید می رود با اختصاص اعتبارات و امکانات مورد نیاز مابقی دانش آموزان نیز بتوانند در مدارس خود از این سیستم بهره ببرند.

ماهرویی بیان داشت: با فعال کردن این سیستم در مدارس، دانش آموزان بیش از گذشته به خواندن درس علاقمند می شوند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار عنوان کرد: دانش آموزان با استفاده از این سیستم علاوه بر خواندن دروس خود از طریق سامانه، با فناوری IT ارتباطات آشنا می شوند.

وی ادامه داد: با راه اندازی این سامانه والدین دانش آموزان برای جویا شدن از وضعیت تحصیلی فرزند خود دیگر به مدرسه و مرکز آموزشی مراجعه نمی کنند بلکه با کد و رمزی که هرکدام از دانش آموزان در این سیستم دارند، وارد سامانه می شوند و اطلاعات لازم را کسب می کنند.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.

در سال تحصیلی جاری حدود 235 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در شهرهای ملارد، قدس و مرکزی مشغول به تحصیل هستند.