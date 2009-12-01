به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی روز سه شنبه با اشاره به تغییر و تحولات مدیریتی در بدنه ورزش کشور، ‌افزود:" تا آنجا که می دانم بنای آقای سعیدلو استفاده از افراد با تجربه و دانشگاهی و تاکید بر دانش محوری است. با این تفاسیر می توان فرصت را برای حرکت رو به جلو مغتنم شمرد و در انتظار روزهای خوبی در ورزش کشور بود."

وی تاکید کرد:" تغییر و تحولات در همه جای دنیا وجود دارد. اما با نگاهی که امروز در سازمان تربیت بدنی حاکم است،‌همه افرادی که به هر نحوی می توانند برای ورزش کشور موثر باشند این فرصت و یا بهتر بگوییم این وظیفه را دارند که خودشان را عرضه کرده و از هیچ کمکی دریغ نکنند."

کاشانی افزود:" ورزش کشور ناملایماتی را پشت سر گذاشته است و تغییر و تحولات در این عرصه می تواند کشور را از نعمت استفاده از نیروهای جدید و تازه نفس بهرمند کند تا بتوانیم در این بین، با گذر از مشکلات، هر چه بیشتر خود را به استانداردهای جهانی در ورزش نزدیک کنیم."

مشاور عالی سازمان تربیت بدنی، تصریح کرد:" ضمن احترام به همه کسانی که در ورزش کشور زحمت کشیده اند باید به برنامه ها و انتخاب های آقای سعیدلو نیز احترام گذاشت و اجازه داد در فضایی مناسب و با تعامل نیروهای تازه و نیز پیشکسوتان و مدیران با تجربه ای که عمر خود را در این عرصه گذرانده اند، برنامه های مورد نظر سازمان تربیت بدنی به بار بنشیند."

وی گفت:" هر آمدنی با رفتنی همراه است. حتی موفق ترین مدیران و بزرگترین مربیان در سطح دنیا نیز در زمان خود و براساس اصل پذیرفته شده تغییرات، جای خود را به دیگران می دهند."

کاشانی تصریح کرد:" امیدوارم هر کدام از ما در هر جایگاهی،‌ وقتی این عرصه را ترک می کنیم از کارنامه عملکرد خود راضی بوده و توانسته باشیم رضایت خدا را نیز جلب کنیم."