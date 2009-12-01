نقد منصفانه مهمترین عامل دستیابی به توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت ‌پور بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای خانه مطبوعات استان اظهار داشت: توسعه در بستر نقد علمی و دلسوزانه میسر بوده و خبرنگاران باید با انجام رسالت خود ایفاگر این نقش باشند.

وی با اشاره به رسالت رسانه‌های جمعی در توسعه فزاینده جامعه اضافه کرد: با برطرف کردن نقاط ضعف مطبوعات محلی به عنوان نمایندگان افکار عمومی، می‌توان از این توانمندی در راستای توسعه استان اردبیل بهترین بهره را گرفت.

استاندار اردبیل مطبوعات محلی استان را به لحاظ برخی شاخصها قابل قبول دانست و افزود: نباید اجازه داد مطبوعات و رسانه‌های این استان گام در مسیر خلاف حرکت عمومی جامعه بگذارند.

وی با اشاره به رسالت دولت دهم در حوزه فرهنگ و رسانه ها ابراز داشت: ضرورت نگاه فرهنگی به مسایل اجتماعی و سایر بخشها، دولت دهم را مصمم کرده که حتی سفرهای استانی دور سوم را با محوریت حوزه فرهنگ شروع کند.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فعالیتهای مربوط به حوزه فرهنگ را در یک سال گذشته چشمگیر برشمرد و تصریح کرد: در کنار کمکهای متعدد به نهادهای فرهنگی و مذهبی سعی می کنیم با یک برنامه‌ریزی منسجم، فرهنگ و مکتب اردبیل را تدوین و در مسیر شکوفا کردن این امر حرکت نماییم.

در این جلسه رییس خانه مطبوعات استان اردبیل نیز از جمله برگزاری جشنواره مطبوعات شمال غرب کشور در این استان خبر داد و یاد آور شد: بخش پایانی این جشنواره همزمان با روز جهانی آزادی قلم برگزار خواهد شد.

زعفر احد زاده با اشاره به موفقیتهای خانه مطبوعات استان در سالهای اخیر خاطر نشان کرد: در صورت رفع مشکلات اعتباری می توان با برگزاری کلاسهای آموزشی در تمام زمینه ها و برنامه‌های مختلف به ارتقاء سطح علمی و کیفی مطبوعات محلی تلاش کرد.