به گزارش خبرنگار اعزامي مهر : سردار مير فيصل باقر زاده رئيس بنياد حفظ آثار و ارزشهاي انقلاب و دفاع مقدس كه در مراسم اختتاميه جشنواره دفاع مقدس سخن مي گفت با ذكر اين مطلب به تشريح هنردين باور پرداخت .

مراسم اختتاميه دومين جشنواره منطقه اي تئاتر دفاع مقدس كرمان شب گذشته در تالار خانه شهر كرمان برگزار شد. اين مراسم با حضور سردار مير فيصل باقرزاده رييس بنياد حفظ و نشر آثار و ارزش هاي انقلاب دفاع مقدس ، استاندار و مسئولين شهرستان كرمان ، مسئولين اجرايي جشنواره ، هنرمندان و علاقمندان برگزار شد.

كريمي استاندار كرمان ديگر سخنران مراسم با اشاره به اهداف برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس تصريح كرد: اين مجمع به دو بهانه شكل گرفته است . يكي ارايه فرهنگ و هنر ديگري ارايه ارزش هاي انقلاب ودفاع مقدس.

وي ادامه داد: هنر مهمترين ويژگي يك قوم و كشور است و هنر نمايش سرآمد همه هنرها است . استاندار كرمان با اظهار اميدواري از تحول ايجاد شده در زبان هنر متذكر شد. اميدواريم با ايجاد تحول در زبان هنر دفاع مقدس ، روشهاي مرسوم جاري و كليشه اي با راههاي غير مستقيم جهت انتقال اين مفاهيم متحول و جايگزين آنها شود كه نقش پيشكسوتان در اين زمينه برجسته است.

كريمي با بيان اين پيشنهاد كه ايجاد كانون نويسندگان و منتقدان هنر دفاع مقدس مي تواند قدمي در جهت ارتقاي همه عرصه هاي هنري به ويژه تئاتر باشد ، ايجاد چنين تشكلي را يك ضرورت دانست و خواستار تاسيس اين كانون شد.

در ادامه مراسم سيد محمد علوي معاون هنري بنياد حفظ نشر آثار و ارزشهاي انقلاب و دفاع مقدس و دبير يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس ضمن ارايه گزارش خود متذكر شد: ما با گروهي اين جشنواره را برگزار كرديم كه بوي نخل ، پلاك و خاك ريز مي داد و برخي به ما نيشخند زدند. اما نمي دانستند كه شركت كنندگان و داواران ما متخصصان و انسانهاي هنرمند اين زاد وبوم بودند.

وي با اشاره به تركيب هيات مديره ، گفت: همه اعضاي هيات داوران ما همه افراد متخصص بودند اما بوي خوش دل انگيز جبهه را مي دادند و اختتاميه جشنواره ما مروري بر عمليات كربلاي 5 بود.

دبير جشنواره تئاتر دفاع مقدس متذكر شد . يكي از ويژگي هاي برنامه ريزي هاي اين دور جشنواره عدم تداخل وقت نماز با زمان اجراهاي نمايشهاي بود به طوري كه همه توانستيم نمازمان را اول وقت بخوانيم .

وي شعارهاي محوري اين جشنواره را ، تحول ، تعهد و تخصص خواند و افزود: اجراهاي اين دور جشنواره با كمترين تاخير ها در جشنواره مواجه بود.

معاون هنري بنياد همچنين مژده كمك مالي قابل توجه از طرف دبير خانه جشنواره تئاتر دفاع مقدس را به گروههاي برگزيده داد.

پس از اجراي يك موسيقي محلي دكتر فردوس حاجيان رييس هيات داوران بيانيه اعضاي هيات داوران را خواند و جوايز برگزيد شدگان توسط جمعي از مسوولين وميهمانان اهدا شد.

در اين مراسم از اميردژاكام ، حسين مسافر آستانه و رضا ايرانمنش نيز با اهداي لوحي ياد بود تقدير شد.

در حاشيه مراسم:

اختتاميه دومين جشنواره منطقه اي تئاتر دفاع مقدس در كرمان ، سه ساعت و نيم طول كشيد و همين موجب خستگي ميهمانان و حاضران شد.

پيش از برگزاري مراسم اختتاميه رييس بنياد حفظ و نشر دفاع مقدس با حضور در محل اقامت هنرمندان و برگزار كنندگان جشنواره تئاتر دفاع مقدس دركرمان از برگزار كنندگان ومديران اجرايي اين جشنواره تقدير كرد وبا جمعي از هنرمندان وخبرنگاران ديدار كرد.

طي مراسم اختتاميه ضمن تقدير از بهترين نويسنده نقد تئاتر در اين جشنواره از فعالترين عضو كلاسهاي آموزش نقد تئاتر نيز تقدير شد.

جمعي از هنرمندان برگزيده سكه هايي اهدايي خود را جهت باز سازي شهر زلزله زده بم تقديم كردند.

به دستور سردار باقرزاده قرار شد به زودي به با حجاب ترين زنان هنرمند حاضر در جشنواره تئاتر دفاع مقدس كرمان لوح عفاف اهدا شود.