رکود و بلاتکلیفی در کرمانشاه و تأخیر در معارفه استاندار جدید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، با آغاز به کار دولت دهم و موج تغییرات در دولت شایعات بسیاری در زمینه تغییرات گسترده مدیریتی در استان کرمانشاه و در محافل مختلف شنیده می شد.

طی سه ماه گذشته با تایید تغییرات در مدیریت ارشد استان توسط تمامی نمایندگان استان این مسئله وارد فاز جدیدی شد و از حد شایعات به واقعیتی انکار ناپذیر مبدل شد،ازآن زمان با توجه به قطعیت یافتن این موضوع به ناگاه رکودی ملموس در بخش های مختلف استان مشاهده شد،رکودی که ناشی از بلاتکلیفی مدیریتی بود.

مزید براین از آن تاریخ به بعد بحث در خصوص گزینه جهت تصدی پست استانداری کرمانشاه نقل محافل سیاسی و خبری استان بود که با توجه به اختلاف نظرها در طیف های مختلف سیاسی استان، گزینه های متعددی معرفی شد اما عدم حصول نتیجه باعث گردید تغییر استاندار کرمانشاه با تأخیر صورت گیرد.

در این میان در جلسه ای که وزیر کشور با نمایندگان استان در مجلس داشت به آنها اعلام کرد در صورت رسیدن به اجماع، گزینه معرفی شده از سوی مجمع نمایندگان بعنوان استاندار کرمانشاه معرفی خواهد شد.

نمایندگان استان نیز بعد از رایزنی های بسیار درنهایت بر روی گزینه سید دادوش هاشمی معاون سابق برنامه ریزی استانداری کرمانشاه به توافق رسیده و وی را به عنوان گزینه نهایی به وزارت کشور معرفی کردند.

بالاخره بعد از مدتی درجلسه 24 آبانماه هیئت دولت، هاشمی بعنوان دوازدهمین استاندار کرمانشاه بعد ازانقلاب معرفی شد.

با انتخاب هاشمی همگان انتظار داشتند وی به سرعت کار خود را در استان آغاز نماید تا به واسطه آن استان از وضعیت رکود و بلاتکلیفی خارج شود، اما تأخیر در معارفه وی وضعیت موجود را به جایی رساند که نمایندگان استان در مجلس نیز بارها در مصاحبه ها و محافل مختلف به آن اشاره کردند.

زمانی: تاخیر در معارفه استاندار جدید کرمانشاه به استان لطمه می زند

در همین رابطه سید جواد زمانی رییس مجمع نمایندگان استان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه گفت: تاخیر در معارفه استاندار جدید کرمانشاه به استان در ابعاد مختلف لطمه وارد می کند.

وی با انتقاد از تاخیر معارفه استاندار جدید کرمانشاه اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون شاهد رکود در فعالیتهای طبیعی استان هستیم و این مشکل تا زمانی که استاندار جدید معارفه نشود، ادامه خواهد یافت.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس افزود: استان کرمانشاه از زمانی که استاندار جدید از سوی هیئت دولت معرفی شد در بلاتکلیفی به سر می برد و این وضع به صلاح استان نیست.

زمانی در پیش بودن تهیه بودجه را یکی از دلایل تسریع در معارفه استاندار جدید اعلام و تصریح کرد: با توجه به این موضوع که در فصل تهیه بودجه و پس از آن برنامه پنجم هستیم تسریع در آغاز به کار استاندار جدید بسیار ضروری است.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به پیگیری نمایندگان استان در این خصوص گفت: بارها ضرورت تسریع در معارفه استاندار جدید را به طرق مختلف به مسئولان وزارت کشور منتقل کرده ایم.

وی افزود: متأسفانه این مسئله باعث بروز برخی شایعات در این خصوص شده که ضمن اینکه تمامی این شایعات را به وزارت کشور منعکس کرده ایم ، قویاً تمامی آنها را تکذیب می کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه در خصوص زمان قطعی معارفه استاندار جدید گفت: پیگیری نمایندگان استان در این خصوص ادامه دارد اما هنوز تاریخ دقیقی اعلام نشده است.

فلاحت پیشه : صبر زیاد دولت در معارفه استاندار جدید کرمانشاه به ضرر منافع استان است

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو نیز گفت: صبر زیاد دولت در معارفه استاندار جدید کرمانشاه به ضرر منافع استان است.

وی افزود: با توجه به این موضوع که هم اکنون در فصل پیش نویس لایحه بودجه و بررسی برنامه پنجم توسعه هستیم و با در نظر گرفتن این مسئله که باید مدیریت ارشد استان به این امر با دقت و زمان کافی اهتمام داشته باشد، لذا تأخیر درمعارفه استاندار جدید کرمانشاه لطماتی به استان وارد می کند.

فلاحت پیشه با تشریح شرایط فعلی استان گفت: استان هم اکنون در نوعی رکود به سر می برد و با توجه به عدم تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی هیچ تصمیمی در خصوص پیش نویس و پیگیری ردیف های استانی و ملی بودجه استان انجام نگرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت طی روزهای آینده نسبت به معارفه استاندار جدید کرمانشاه اقدام نماید.

تجری: استاندار جدید کرمانشاه باید هر چه زودتر کار خود را آغاز کند

فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین،سرپل ذهاب و گیلان غرب نیز گفت: انتظار می رود با توجه به شرایط استان هرچه زودتر استاندار جدید معارفه و کار خود را آغاز کند.

وی افزود: تاخیر در شروع به کار استاندار جدید به نفع استان نیست و ما از وزارت کشور تقاضا داریم هرچه سریعتر نسبت به معارفه استاندار اقدام نماید.

محمدی فر: ظرف این هفته یا هفته آینده استاندار جدید کرمانشاه معرفی می شود

اما در این میان مهدی محمدی فر معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر نیز اظهار داشت: ظرف این هفته یا هفته آینده ،دادوش هاشمی به عنوان استاندار جدید کرمانشاه معرفی می شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم معارفه استانداران جدید گلستان و هرمزگان در روزهای دوشنبه و سه شنبه گفت: انتظار می رود مراسم معارفه استاندار جدید کرمانشاه اواخرهمین هفته و یا اوایل هفته آینده برگزار شود.

محمدی فر در ادامه با بیان اینکه سعی شده است که استانداران با تعامل بیشتری نسبت به قبل انتخاب شوند، گفت: تعدادی از استانداران را خود نمایندگان مجلس به ما معرفی کرده و تعدادی دیگر را هم ما معرفی کرده و با نمایندگان آن استان هماهنگ کرده ایم .

با توجه به شرایط فعلی استان انتظار می رود هر چه زودتر استاندار جدید کرمانشاه معارفه و کار خود را آغاز نماید، در غیر این صورت با اهتمام به این موضوع که کرمانشاه در برخی از شاخص های توسعه جایگاه مطلوبی ندارد، بیم آن می رود با تأخیر در شروع به کار استاندار جدید نتواند در لایحه بوجه سال آینده و برنامه پنجم توسعه آن طور که باید جایگاهی برای خود تعریف نماید.