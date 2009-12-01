اتخاذ تدابیر ویژه برای مقابله با آنفولانزا در زمان ورود حجاج به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد مومنی رخ در ابلاغیه ای از مدیران کل و مدیران فرودگاههای مجری عملیات حج خواسته است ضمن اطلاع رسانی، تشکیل جلسات توجیهی و اجرای الزامات و انجام اقدامات مندرج در دستورالعمل ، پیگیری لازم را برای رعایت دقیق مفاد آن توسط عوامل اجرایی مستقر در مبادی مربوط با استفاده از امکانات استانی و هماهنگ با مسئولان دستگاههای ذیرط اعمال کنند.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشورهمچنین از مدیران کل و مدیران فرودگاهها خواسته است علاوه بر رعایت دقیق دستورالعمل ، به منظور مقابله با آنفولانزای A جدید، موارد زیر را اجرا کنند:

1- تهیه و تزریق واکسن آنفولانزای فصلی به همکاران مرتط با عملیات ورود حجاج

2- تهیه محلول ضد عفونی از نوع آنتی باکتریال به مقدار مورد نیاز برای ضد عفونی کردن زوار هنگام ورود به ترمینال فرودگاهها

3- استفاده کارکنان مرتبط با عملیات ورود حجاج از ماسک

4- استقرار آمبولانس اورژانس برای انتقال سریع افراد مبتلا به مراکز درمانی

5- اطلاع رسانی از طریق رسانه های استانی و مطبوعات و اعلام هشدار جهت حضور نیافتن استقبال کنندگان در فرودگاهها

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور از مدیران کل و مدیران مربوط خواسته است اقدامات صورت گرفته در این زمینه را به دفتر سرپرست عملیات حج شرکت (مدیر کل دفتر مدیرعامل) ارسال کنند.

گفتنی است عملیات بازگشت حجاج ایرانی به کشور بامداد روز چهارشنبه یازدهم آذر آغاز می شود.

تدابیر ویژه شرکت فرودگاهها و وزارت بهداشت برای بازگشت حجاج به کشور

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در این زمینه گفت: با وجود اینکه مسئولیت مستقیم سیاست گذاری و اجرای برنامه های بهداشتی در فرودگاهها بر عهده این شرکت نیست، اما همه تلاش خود را برای عملی شدن هرچه بهتر برنامه ها و در امان ماندن هموطنان از خطر ابتلا به بیماری های واگیر بویژه آنفولانزا هنگام بازگشت حجاج به عمل خواهد آورد.

مومنی رخ با تاکید بر مسئولیت وزارت بهداشت درزمینه بهداشت فرودگاهها،افزود: شرکت فرودگاههای کشور به منظور مقابله هر چه قاطع تر با آنفولانزای نوع آ همه امکانات لازم را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرودگاههای کشور برای مقابله با انتقال آنفولانزای نوع آ، توسط حجاج به داخل کشور اظهار داشت: با استقرار تیم های پزشکی ایرانی در فرودگاههای مدینه و جده، افراد بیمار یا مشکوک را شناسایی نموده و ضمن توصیه های بهداشتی لازم به ایشان، آنهارا در هواپیماهای ورودی به کشور به صورت مجزا محافظت و در فرودگاههای کشور جهت قرنطینه آنها نیز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

ممنوعیت استقبال از حجاج در فرودگاهها

مومنی رخ همچنین اعلام کرد: بنا به تصمیمات مسئولین استانها دربرخی فرودگاههای کشور استقبال ازحجاج در داخل فرودگاهها ممنوع شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور از غربالگری حین پرواز ، واکسیناسیون عوامل پرواز و توزیع ماسک و دیگر لوازم ضروری به عنوان اقدامات پیشگیرانه یاد کرد.

وی در خصوص نصب و بهره برداری از دستگاه کنترل و هشدار دهنده تب در فرودگاههای کشور گفت: تهیه و بهره برداری از این دستگاه بر عهده وزارت بهداشت است و شرکت فرودگاههای کشور در این زمینه وظیفه مستقیمی بر عهده ندارد اما آماده همکاری و هماهنگی در این خصوص با وزارت بهداشت است.

عملیات بازگشت حجاج به میهن از ساعت 50 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 11 آذر ماه سالجاری با پرواز شماره 2002 شرکت هواپیمایی هما از جده به تهران آغاز می شود. حجاج ایرانی با 89 پرواز هما و 119 پرواز شرکت هواپیمایی سعودی به کشور باز می گردند.