علت انفجار منزل مسکونی در اردبیل باید به سرعت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این حادثه که هفته پیش در شهرک رسالت اردبیل اتفاق افتاد، برخورد بیل میکانیکی پیمانکار حفاری آب و فاضلاب اردبیل با لوله شبکه گاز این منطقه، نشت زیر زمینی گاز و انفجار یک واحد مسکونی را در پی داشته که در این حادثه سه نفر دچار سوختگی شدید شده بودند.

هم اکنون با گذشت یک هفته از این حادثه و فوت یکی از مجروحان، دادستان اردبیل به منظور مشخص شدن علت انفجار و شناسایی و معرفی مقصرین حادثه و نیز تامین خسارات مالی، دستور قاطع پیگیری را صادر کرده است.

این در حالی است که پیمانکار حفار شرکت آب و فاضلاب اردبیل جوشکاری نامناسب و غیر استاندارد محل پاره گی لوله ترکیده را عامل اصلی وقوع این حادثه عنوان کرد.

شرکت فرجام بتون ضمن اشاره به برخورد دستگاه بیل مکانیکی با لوله گاز و آسیب دیدن لوله و نشت گاز و پذیرش مسئولیت آن، از اطلاع دادن این اتفاق به بخش حوادث شرکت گاز اردبیل برای حل مشکل خبر داده و نشت گاز بعد از ترمیم لوله و بروز انفجار را در بی توجهی اکیپ شرکت گاز استان دانسته است.

رئیس اداره گاز اردبیل نیز در طی چند روز گذشته اظهارات پیمانکار حفار شرکت آب و فاضلاب اردبیل در مورد ترمیم غیر استاندارد لوله گاز را به شدت تکذیب کرده بود.

بنا به گفته سیف الله بابلانی شرکت فرجام بتون طبق توافقات قبلی موظف بوده به دلیل حساسیت منطقه حفاریهای لازم را بر اساس توافق بین ادارات آب و فاضلاب و گاز اردبیل به صورت دستی انجام دهد.

وی استفاده از بیل میکانیکی و بی احتیاطی را مهمترین دلیل بروز این حادثه عنوان کرده و از ترکیدگی در دو قسمت از لوله اصلی و جا بجایی کل شبکه این منطقه در اثر این حادثه خبر داده بود.

خسارتهای جانی این حادثه قابل جبران نیست/ لزوم توجه به سلامتی مردم

یکی از ساکنان این شهرک و شاهد این حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از برخورد بیل میکانیکی با لوله گاز و اطلاع این موضوع به شرکت گاز، اکیپ حوادث و سوانح این شرکت در محل حاضر و پس از جوشکاری لوله های ترکیده و با مهار گاز نشتی و با اعلام اینکه مشکل مرتفع شده محل را ترک کردند.

ابوالفضل ستاری با بیان اینکه اکیپ شرکت گاز پس از پایان جوشکاری لوله های ترکیده را تست نکرده بودند، اضافه کرد: متاسفانه لوله های ترکیده به درستی جوشکاری و ترمیم نشده بود و همین امر باعث نشت گاز زیرزمینی به منازل محله و موجب انفجار چندین خانه در ساعات پایانی شب شده است.

وی با انتقاد شدید از بی توجهی مسئولان نسبت به حفظ سلامتی مردم یادآور شد: این سهل انگاری از سوی پیمانکار شرکت آب و فاضلاب و مهمتر از همه شرکت ملی گاز استان به دلیل تحمیل خسارتهای جانی و مالی به مردم قابل گذشت نیست.

این شهروند ابراز داشت: متاسفانه در این حادثه ضمن خسارت مادی 100 درصدی به چند منزل مسکونی، از سه مجروح حادثه یک نفر فوت شده و دو نفر دیگر با بیش از 50 درصد سوختگی در بیمارستان تبریز بستری شده اند که این خسارتها قابل جبران نیستند.