نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این نمایشگاه شامگاه سه شنبه با حضور شرکت‌ کنندگان و تولید کنندگان محصولات متنوع غذایی کشور و همزمان با چهارمین نمایشگاه آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها و پاک‌ کننده ‌ها در اردبیل گشایش یافته است.

در سومین نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته محصولاتی نظیر مواد غذایی، لبنی، محصولات متنوع خوراکی، سوغاتیهای استانهای مختلف و نیز مواد بهداشتی و آرایشی و شوینده ها برای علاقمندان و بازدید کنندگان عرضه شده است.

در این نمایشگاه تولید کنندگانی از استانهای مشهد، اصفهان، قم، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و یزد در 65 غرفه و در فضایی به مساحت 2 هزار و 500 متر مربع محصولات و تولیدات خود را به معرض نمایش گذاشته‌اند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی اردبیل در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 10 نمایشگاه در زمینه های مختلف در اردبیل برپا شده و مصمم هستیم تا پایان سال جاری نیز شش نمایشگاه دیگر در این محل برگزار نماییم.

مهدی خدمتی با بیان اینکه این نمایشگاه ها در آذر و بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: برای سال آینده نیز برپایی بیش از 21 نمایشگاه داخلی و سه نمایشگاه خارجی به منظور نمایش توانمندیهای تولید کنندگان و صادر کنندگان استان برنامه ریزی شده است.

این نمایشگاه به مدت سه روز دایر بوده و علاقمندان می‌ توانند در طی همین مدت از ساعت 15 تا 21 در مکان دایمی نمایشگاه واقع در شورابیل اردبیل از آن بازدید کنند.

