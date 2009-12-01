  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۷

نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته در اردبیل افتتاح شد

نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته در اردبیل افتتاح شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این نمایشگاه شامگاه سه شنبه با حضور شرکت‌ کنندگان و تولید کنندگان محصولات متنوع غذایی کشور و همزمان با چهارمین نمایشگاه آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها و پاک‌ کننده ‌ها در اردبیل گشایش یافته است.

در سومین نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته محصولاتی نظیر مواد غذایی، لبنی، محصولات متنوع خوراکی، سوغاتیهای استانهای مختلف و نیز مواد بهداشتی و آرایشی و شوینده ها برای علاقمندان و بازدید کنندگان عرضه شده است.

در این نمایشگاه تولید کنندگانی از استانهای مشهد، اصفهان، قم، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و یزد در 65 غرفه و در فضایی به مساحت 2 هزار و 500 متر مربع محصولات و تولیدات خود را به معرض نمایش گذاشته‌اند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی اردبیل در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 10 نمایشگاه در زمینه های مختلف در اردبیل برپا شده و مصمم هستیم تا پایان سال جاری نیز شش نمایشگاه دیگر در این محل برگزار نماییم.

مهدی خدمتی با بیان اینکه این نمایشگاه ها در آذر و بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: برای سال آینده نیز برپایی بیش از 21 نمایشگاه داخلی و سه نمایشگاه خارجی به منظور نمایش توانمندیهای تولید کنندگان و صادر کنندگان استان برنامه ریزی شده است.

این نمایشگاه به مدت سه روز دایر بوده و علاقمندان می‌ توانند در طی همین مدت از ساعت 15 تا 21 در مکان دایمی نمایشگاه واقع در شورابیل اردبیل از آن بازدید کنند.

کد مطلب 993535

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها