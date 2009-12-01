ایجاد اتاق فکر ورزش در اردبیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، توفیق کابلی شامگاه سه شنبه در مراسم پایانی و اهدا گواهی پایان دوره مربیگری درجه B آسیا در اردبیل اظهار داشت: اتاق فکر ورزش استان در آینده ای نزدیک با حمایتهای استاندار اردبیل و برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات کارشناسان راه اندازی خواهد شد.

وی ایجاد اتاق فکر ورزش را راهکاری برای اتخاذ تصمیمات علمی و عملی موثر برای جامعه ورزش استان دانست و اضافه کرد: با راه اندازی و فعالیت این اتاق و حضور کارشناسان و پیشکسوتان در آن، شاهد اقدامات مناسب و راهبردی در ورزش خواهیم بود.

معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی تربیت بدنی استان افزود: در همین راستا اداره تربیت بدنی استان از ارائه پیشنهادات و طرحهای مربیان، کارشناسان و صاحب نظران از تمامی رشته های ورزشی استقبال و استفاده خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به تحول و رشد بیش از پیش فوتبال اردبیل در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری طی سالهای اخیر ابراز داشت: استان اردبیل در گذشته یکی از قطبهای فوتبال کشور بوده و امروز باید با برنامه ریزی و سرمایه گذاری به این جایگاه ممتاز دست یابیم.

کابلی مربیان حاضر در کلاس مربیگری B آسیا را سرمایه های فوتبال استان عنوان کرد و یاد آور شد: مربیان استان و نیز نیروهای کارآمد باید با ارتقاء دانش خود، به توسعه ورزش استان بویژه در رشته فوتبال و در زمینه استعداد یابی و تیم داری توجه ویژه ای داشته باشند.

در این جلسه رییس هیئت فوتبال استان اردبیل نیز طی سخانی اظهار داشت: کلاس مربیگری درجه B آسیا با شرکت 23 نفر از مربیان درجه C استان از 23 آبان ماه در دو بخش تئوری و عملی و در استادیومهای علی دائی، تختی و پایگاه قهرمانی شهید جدی اردبیل برگزار شد.

فرهنگ رحیمی با بیان اینکه مدرس این دوره محمد جلالی فراهانی از مدرسان برجسته کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است، خاطر نشان کرد: در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اهدا و از این مربیان در تیمهای پایه و تیمهای باشگاهی استان استفاده خواهد شد.

