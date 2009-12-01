ربودن دیپلمات های ایرانی بزرگترین تاریخ اسیرگیری در دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاسمی از فرماندهان دفاع مقدس و از همرزمان حاج احمد متوسلیان در مراسمی که شامگاه سه شنبه در سالن مرکز فرهنگی سید الشهدا به مناسبت دهم آذر و مصادف با ده هزارمین روز اسارت 4 دیپلمات کشورمان به دست عوامل رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان اظهار داشت: مهمترین مسئله شناخت حدود و قصور دشمن و حمله به آن با حداقل تلفات است.

وی با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بیش از دهها جلسه با انگلیسی ها گذاشته که سنگ نوشته کوروش را به کشور بیاورند، افزود: اگر به اندازه این موضوع مسئله پیگیری وضعیت 4 دیپلمات ربوده شده اهمیت داشت هم اکنون وضعیت این عزیزان مشخص شده بود.

قاسمی ادامه داد: ای کاش به اندازه اهمیت بازگردان استخوان های سربازان کمبودجه در مصر که 500 سال قبل از میلاد مسیح قدمت دارند بودجه و مصوبه تصویب شده، برای پیگیری وضعیت این 4 دیپلمات نیز اقدامات بیشتری انجام می شد.

این فرماندهان دوران دفاع مقدس، ربودن 4 دیپلمات ایرانی را بزرگترین تاریخ اسیرگیری در دنیا دانست و تصریح کرد: استارت جنگ 33 روزه با اسیر شدن 2 سرباز رژیم صهیونیستی زده شد.