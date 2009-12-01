تاکید میلی باند بر ضرورت همکاری اعضای ناتو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "دیوید میلی باند" با اشاره به اعزام 500 نظامی دیگر این کشور به افغانستان گفت همکاری دو جانبه لندن و واشنگتن می تواند در پیشبرد جنگ با تروریسم در افغانستان نقشی اساسی بازی کند.

وی از دولت افغانستان نیز خواست که برای موفقیت راهبرد نظامی کشورهای غربی در این کشور همکاری و صمیمیت بیشتری از خود نشان دهد.

در همین حال "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس ضمن اعلام اینکه این کشور قصد اعزام 500 نظامی دیگر به افغانستان دارد خاطرنشان کرد که لندن شمار نیروهای خود را در نهایت به 10 هزار نفر در این کشور خواهد رساند.

به گفته براون، ناتو در پی آن است که شمار نیروهای خود در افغانستان را از 90 هزار کنونی به 134 هزار برساند. این سخنان پس از کنفرانس ویدئویی براون با "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا ایراد شده است.

این در حالی است که باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس ویدئویی یک ساعته از جزئیات راهبرد جدید کشورش در افغانستان پرده برداشت.

کاخ سفید با انتشار این خبر اعلام کرد در این گفتگو دو طرف درباره وضعیت سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی این کشور در راهبرد جدید آمریکا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اوباما همچنین در این ویدئو کنفرانس به گفتگو با "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان پرداخته و به برخی نگرانیهای اسلام آباد در ارتباط با این راهبرد پاسخ داد.