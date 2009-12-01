درخواست آژانس از ایران برای ارائه گزارش درباره احداث 10 سایت جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیلد تودور" در این زمینه اعلام کرد که مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار گزارش ایران به این نهاد درباره ساخت 10 سایت جدید غنی سازی اورانیوم شد.

سخنگوی "یوکیا آمانو" مدیرکل جدید آژانس با بیان این مطلب گفت که این نهاد نیز از طریق رسانه ها از خبر ساخت این مقدار سایت غنی سازی در ایران مطلع شده و هنوز گزارشی در این باره از مقامهای تهران دریافت نکرده است.

مقامهای دولت جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس، از ساخت 10 سایت جدید غنی سازی در این کشور خبر دادند که این امر واکنش های خصمانه ای را در بین سران غرب برانگیخته است.

خاطرنشان می شود که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جمعه ششم آذر، تحت فشار غرب قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کرد که در پی این امر، هیئت دولت ایران در جلسه روز یکشنبه خود در واکنش به آن در مصوبه ای سازمان انرژی اتمی را موظف کرد برای ساخت 10 سایت غنی سازی صنعتی همانند سایت نطنز برنامه ریزی کند.