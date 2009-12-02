اجرای مصوبات سفرهای گذشته مورد توجه دولت قرار گیرد

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در حاشیه سفر هیئت دولت به اصفهان افزود: انتظار می ‌رود در دو سوم سفر رئیس جمهور به اصفهان در خصوص مسائل زیربنایی استان تصمیم گیری لازم انجام و در خصوص آب کشاورزی، ‌صنعت و به خصوص تامین منابعی آبی نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی با اشاره به وضعیت رودخانه زاینده رود در سال جاری اظهار داشت: به طور قطع تصمیم گیری برای وضعیت آب اصفهان مسائل بسیار مهم و سرنوشت سازی است که در دیگر بخشهای استان نیز اثرات مثبتی را بر جای می ‌گذارد.

رهبر همچنین توجه به بخش صنعت در سطح استان و اشتغال را از دیگر مسائل مهمی دانست که باید با جدیت دنبال شود.

سنگ بنای توسعه فرهنگی اصفهان باید مورد توجه هیئت دولت قرار گیرد

رهبر با اشاره به اینکه باید در سفر احمدی ‌نژاد به اصفهان در عرصه فرهنگی نیز تدابیر لازم اتخاذ شود، گفت: در حالیکه به زعم رئیس جمهور اصفهان موزه هنر کشور است اما این استان هنوز موزه‌ ای در خور اصفهان ندارد که باید در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود چرا که اکنون بسیاری از آثار تاریخی در حال نابودی است.

وی همچنین احداث کتابخانه جامع در اصفهان را یکی دیگر از ضروریات دانست و افزود:‌ متاسفانه اکنون در اصفهان یک کتابخانه جامع وجود ندارد.