حق مالكيت اثر پيكاسو بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار تجسمي" مهر " طي كنفرانس خبري دادگاه عالي كاليفرنيادر روز چهارشنبه ، همه اعضاي هيئت قضات اين دادگاه بر راي اعلامي دادگاه محلي لس آنجلس در مورد پرونده مطرح بين بنينگسون و السدورف Bennigson v. Alsdorf باقي هستند .

اين دادخواهي در مورد مالكيت تابلوي زن درلباس سفيد اثر پابلو پيكاسو طرح شده است كه به نظر مي رسد طي جنگ دوم جهاني توسط دولت نازي از صاحبانش دزديده شده بود . در اين دادگاه شاكي يك دانش آموز به نام توماس بنينگسون است كه مدعي است تابلو فوق كه اكنون در دست مرلين السدورف است ، از مادربزرگ وي به سرقت رفته است . ارزش اين تابلو كه تاريخ نقاشي آن توسط پيكاسو به سال 1922 باز مي گردد ، در حال حاضر برابر با 10 ميليون دلار است .

السدورف اين تابلو را در سال 1975 به قيمتي معادل 350000 دلارخريداري كرد و در دسامبر 2001 آن را براي نمايش درلس آنجلس دراختيار يك دلال آثار هنري به نام ديويد تانكل گذاشت .

به دنبال نمايش تابلو دراين ايالت ، تقاضاي تشكيل دادگاه بر عليه مالك فعلي آن ارائه شد و از آن زمان دعواي حقوقي براي بدست آوردن حق مالكيت آن بين دو فرد مذكور در جريان است .

