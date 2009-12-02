سازمان ملل خواستار توانمندسازی معلولان در جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز بین المللی افراد معلول (3 دسامبر برابر با 12 آذر) ضمن اشاره به این واقعیت که در بیشتر کشورها حد اقل از هر 10 نفر یک نفر دارای معلولیت فیزیکی و روانی یا اختلالات حسی است، خواستار توانمندسازی معلولان برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره و توسعه برای همه شد.

بان کی مون در پیام خود آورده است: امسال موضوع روز بین المللی افراد دارای معلولیت "گنجاندن معلولیت در آرمان های توسعه هزاره" است. همچنان که آماده برگزاری اجلاس سران درسپتامبر سال آینده برای آرمان های توسعه هزاره می شویم، باید تضمین نمائیم که تمامی تلاش های ما فراگیر و موجب بهبود معیارها و کیفیت زندگی همه افراد شود. ما همگی نسبت به معلولیت موقتی یا دائمی آسیب پذیر هستیم، به ویژه هنگامی که مسن ترمی شویم. در بیشتر کشور ها حداقل از هر 10 نفر یک نفر دارای معلولیت فیزیکی و روانی یا اختلالات حسی است. یک چهارم از جمعیت جهان مستقیما تحت تاثیر معلولیت به عنوان مددکار یا اعضای خانواده (معلول) هستند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: افراد دارای معلولیت با مشکلات زیادی رو در رو هستند. غالبا در میان فقیرترین و منزوی ترین اعضای جامعه قرار دارند. در عین حال به گونه ای معمول انعطاف پذیری زیادی نشان می دهند و دستاوردهای عظیم در زمینه کوشش های بشری به دست آورده اند. تجربه نشان داده هنگامی که افراد دارای معلولیت برای مشارکت و رهبری فرایند توسعه توانمند شده اند، تمامی جامعه پویا می گردد. مشارکت آنان فرصت برای همه، چه با معلولیت یا بدون معلولیت، به وجود می آورد. پیام برای آرمان های توسعه هزاره روشن است: قرار دادن افراد داری معلولیت و جوامع آنان در قلب تلاش هایمان به عنوان راهی اثبات شده برای پیشبرد دستور کار توسعه.

در بخش دیگری از پیام آمده است: سازمان ملل از حقوق بشر و توسعه جهانی برای همه افراد به عنوان اهداف بنیادین و شالوده ضروری برای صلح، امنیت و منزلت دفاع می نماید. کنوانسیون ملل متحد در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت که در سال 2008 به مورد اجرا گذاشته شد یکی از مهمترین ابزارهای ما برای پیشبرد این مهم است. ما باید به تلاش هایمان برای اجرا و جهان شمولی آن ادامه دهیم.

در پایان دبیر کل سازمان ملل می گوید: در این روز بین المللی اجازه دهید تعهد نمائیم تا موانعی که معلولان با آنها در زندگی روز مره خود در زمینه مشارکت و دسترسی مواجه اند را از سر راه آنان برداریم. اجازه دهید آنان را به عنوان عاملان جدایی ناپذیر برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره و توسعه برای همه توانمند نمائیم.