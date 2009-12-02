"امر اخلاقی، امر متعالی" معطوف به فلسفه دین و اخلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "امر اخلاقی، امر متعالی" با حضور مؤلف کتاب دکتر سروش دباغ، دکتر شهین اعوانی و محمد منصور هاشمی عصر سه شنبه دهم آذرماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر سروش دباغ با اشاره به محتوای کتاب، گفت: کتاب امر اخلاقی، امر متعالی بر خلاف کتاب عام و خاص در اخلاق که به قلم بنده است و یک تم و موضوع مشخص را پی می‌گیرد، به صورت مجموعه مقالات است ولی به هر حال می‌توان برای آن دو محور اصلی در نظر گرفت.

وی افزود: مقالات کتاب در ذیل آموزه‌های فلسفه تحلیلی نوشته شده اند. لذا نیاز به توضیح فلسفه تحلیلی است. از حدود 130 سال پیش سنتی تحت عنوان فلسفه تحلیلی یا فلسفه آنگلوساکسونی یا فلسفه انگلیسی آغاز شد و 4 دوره را گذراند. این سنت با اینکه بنیانگذاران غیر انگلیسی و غیر آمریکایی نیز داشته ولی از آن به فلسفه تحلیلی انگلیسی – آمریکایی یاد می‌شود.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران افزود: تمام مقالات این کتاب در ذیل سنت فلسفه تحلیلی است و دو مقاله آخر کتاب نیز به این سنت فلسفی می‌پردازد.

وی تصریح کرد: در سنت فلسفه تحلیلی که می‌توان از آن به مثابه یک روند یاد کرد، چند شاخه وجود دارد. فیلسوفان این سنت موضوعات مختلفی را مورد بررسی قرار داده‌اند. به عبارت دیگر اگر به حوزه‌های دین، هنر و علم نگاه کنیم و ابزار تأمل فلسفی ما سنت تحلیلی باشد می‌توانیم از فلسفه زبان تحلیلی و فلسفه دین تحلیلی یاد کنیم.

دباغ افزود: این کتاب مباحثی دارد که دو مقوله را شامل می شود، هم معطوف به فرا اخلاق است و هم مباحثی که مربوط به اخلاق کاربردی است را شامل می شوند..

وی گفت: این کتاب به فلسفه دین هم می‌پردازد. در واقع چهار جستار کتاب به این موضوع تعلق دارد. گفتگویی از هایک فیلسوف دین، تدین و تعبد با استفاده از آموزه‌های آلستون و ویتگنشتاین از جمله مقالات این حوزه هستند.