مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان تابستان آینده به میزبانی صربستان برگزار می شود و پس از آن تیم ملی حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو را در دستور کار خواهد داشت.

کادر فنی تیم ملی یک هفته پس از برگزاری این مسابقات اردوی آمادسازی را آغاز می کند. این پیکارها در 6 وزن کومیته انفرادی (55-، 60-، 67-، 75-، 84- و 84+ کیلوگرم) و کاتا تیمی و انفرادی برگزار می شود. ضمن اینکه هیچ ارفاق وزنی برای کاراته کاران حاضر در این مسابقات در نظر گرفته نشده است.

با صلاحدید کادر فنی تیم ملی کاراته مدال‌آوران مسابقات قهرمانی آسیا در پیکارهای انتخابی شرکت نخواهند داشت و به صورت مستقیم به اردوی این تیم دعوت می شوند.

تمامی چهره‌های صاحب نام و سه کاراته‌کا تیم ایران امید حاضر در مسابقات جهانی مراکش برای حضور در اردوی تیم ملی باید در این میدان به رقابت بپردازند تا جواز حضور در اردوهای تیم ملی را بدست آورند.

- برنامه کامل رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته به شرح زیر است:

پنجشنبه - 12/9/88: مسابقات کاتا تیمی و انفرادی

جمعه - 13/9/88: مسابقات کومیته انفرادی در اوزان 55- و 60- کیلوگرم

شنبه - 14/9/88: مسابقات کومیته انفرادی اوزان 67- و 84- کیلوگرم

یکشنبه - 15/9/88: مسابقات کومیته انفرادی اوزان 75- و 84+ کیلوگرم