هراس قضات کم تجربه از صدور حکم به اطاله دادرسی دامن زده است

هوشنگ سربازوطن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی قضات حتی در ارتباط با پرونده های ساده نیز از صدور حکم هراس دارند و این باعث شده تا برخی پرونده مدتها بی نتیجه باقی بماند.

سخنگوی سابق قوه قضائیه سال گذشته از سلب صلاحیت تعدادی از قضات قوه قضائیه به دلیل آنچه که وی تخلف عنوان می کرد خبر داد و گفت این عده از قوه قضائیه خارج شده اند.

نظارت بر عملکرد و برخوردهای قضات و همچنین ماموران کلانتریها از جمله وظایف هیئت مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که به صورت مستمر در دستور کار این هیئت قرار دارد.

این حقوقدان آشنا نبودن قضات بی تجربه از اصول قضایی و حقوقی را از جمله علل هراس قضات از صدور حکم دانست و گفت: بسیاری از اشخاصی که به عنوان قاضی مشغول خدمت می شوند به دلیل نداشتن تجربه لازم در صدور حکم با مشکل مواجه می شوند.

به گفته این وکیل دادگستری آموزشهایی که پیش از خدمت ارائه می شود کافی نیست و ضروری است آموزش پیش از خدمت قضات با جدیت بیشتری دنبال شود.

سربازوطن همچنین به نحوه برخورد نامناسب برخی قضات با طرفین پرونده اشاره کرد و گفت: ایجاب می کند بر نحوه برخوردهای قضات نظارت جدی تری اعمال شود و با قضات متخلف برخورد لازم صورت گیرد.

به گفته رئیس پیشین قوه قضائیه بین 8 تا 10 میلیون پرونده در قوه قضائیه جهت دادرسی در گردش است و این موضوع عامل اصلی اطاله دادرسی در این قوه شده است.