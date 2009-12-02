به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به این سئوال که ایران چه سیاستی را در برابر پیشنهاد تعویض اورانیوم غنی شده 20 درصد با غرب اتخاذ می کند، افزود: مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است تا برای نیاز آینده کشور در زمینه برق هسته ای 20 هزار وات برق تولید کند و برای تامین این نیاز می تواند از نیروگاههایی که توان تولید این برق را دارند استفاده کند و به این منظور دولت و سازمان انرژی اتمی از نظر مکان یابی برای ایجاد این نیروگاهها کار را شروع کرده اند.

سخنگوی وزارت امورخارجه در بیان اینکه آیا معاوضه اورانیوم 20 درصد منتفی شده است یا نه؟ اظهارداشت: برای روشن شدن این موضوع از مثال تامین بنزین استفاده می کنم و می گویم کشور برای تامین بنزین مورد نیاز خود بخشی از آن را تولید و بخشی را وارد می کند، در صورتی که واردات با مشکل مواجه شود، تولیدات داخلی افزوده می شود و تلاش می کنیم کمبود ناشی از واردات را نیز حل کنیم ، در این مورد نیز مسیر معاوضه سوخت هسته ای منتفی نشده است و صحبت جدیدی درباره بسته شدن این مسیر نشده است.

مهمانپرست افزود: با مشکل مواجه شدن واردات، به این معنی نیست که راه تولید در داخل بسته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اعلام زمان اتمام کار راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر از سوی کشور روسیه در عید نوروز، گفت: در مذاکرات اخیر تاریخی که برای اتمام این نیروگاه از سوی کشور روسیه بیان شد منافاتی با تاریخ اعلام شده قبلی ندارد و مشکلی به دلیل تاخیر در زمان، وجود ندارد.

مهمانپرست همچنین در بیان سخنان اخیر صالحی مبنی بر اینکه ایران مجبور است در شرایط فعلی با روسیه همکاری کند، افزود: ایران در رابطه با منافع ملی کشور از حق خود کوتاه نمی آید و تحت فشار، با شتاب و عجولانه تصمیم گیری نمی کنیم.

وی ادامه داد: ایران در روابط راهبردی خود با روسیه و چین تغییری ایجاد نمی کند اما گلایه خود در زمینه مسائل اخیر و موضع گیری های این دو کشور در مقابل ایران را به این دو کشور منتقل می کند.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ادعای وزارت خارجه انگلیس مبنی بر بازداشت 5 تبعه این کشور توسط ایران گفت: این موضوع در دست بررسی است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که باشاره به بیانیه وزارت خارجه انگلیس مبنی بر بازداشت 5 ملوان این کشور توسط ایران خواستار توضیح در این باره شد، گفت: اصل موضوع که اتفاق افتاده یا نیفتاده در دست بررسی است و زمانی که صحت و سقم خبر مشخص شود به اطلاع خواهد رسید.

مهمانپرست همچنین از ارسال نامه منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به 35 عضو شورای حکام خبر داد و گفت: متکی در این نامه ها بر اساس رای اعضای شورای حکام موضع خود را اعلام کرده است.

همچنین مهمانپرست گفت که در این نامه گلایه شدید از کشورهایی که رای مثبت به قطعنامه شورای حکام علیه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران داده اند اعلام شده است.

گلایه جدی از موضع روسیه و چین/ لزوم پاسخگویی عربستان و آمریکا در رابطه با امیری

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رای مثبت چین و روسیه در شورای حکام علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: روابط راهبردی ما با این دو کشور تغییری نخواهد کرد اما نسبت به اقدامات آنان گلایه جدی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمانپرست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که پرسید وزیر انرژی روسیه روز گذشته اعلام کرد که این کشور قصد دارد تکنولوژی سطح بالایی به ایران بدهد که با زغال سنگ کار می کند در حالیکه هنوز روسیه نیروگاه بوشهر را به ایران تحویل نداده است، اظهار داشت: در رابطه با همکاری با روسیه در زمینه های فنی و نیروگاهی بحث های فنی در حال انجام است و روسیه تعهدات خود را در موعد مقرر انجام می دهد و فکر نمی کنم روس ها در این رابطه مشکلی داشته باشند.

وی در خصوص اعلام خبر تصمیم ایران برای احداث 10 سایت جدید غنی سازی و واکنش کاخ سفید نسبت به این خبر، یادآور شد: موضع گیری برخی مقامات کشورهای دیگر در رابطه با احداث 10 سایت جدید غنی سازی در ایران عجولانه و نشانگر عصبانیت و ناراحتی آنان بود.

دستیار ویژه وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه کشوری که در برنامه راهبردی خود برای توسعه و رفاه مردم تدابیری اندیشده است برای تامین نیازها از قبل برنامه ریزی می کند، خاطر نشان کرد: طبیعی است ما وقتی احساس کنیم امکان تحقق سوخت از خارج از کشور با تضمین وجود ندارد برنامه خودکفایی را در دستور کار قرار دهیم و احداث سایت ها موضوع غیر طبیعی نیست که عکس العمل شتاب زده برخی کشورها را شاهد هستیم.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی پیرامون بازداشت تعدادی از اتباع ایرانی در زندانهای آمریکا و برخی دیگر از کشورها، گفت: ما زندانی بودن ایرانیان در آمریکا که به صورت غیر قانونی صورت گرفته را خلاف حقوق بشر دانسته و با شدت با آن برخورد خواهیم کرد و از نظر حقوق نیز این موضوع در دست پیگیری است و پذیرفته نیست افرادی بدون استناد و با اتهام واهی بازداشت شوند و بعد از گذشت چند ما بازداشت کوچکترین اتهامی نسبت به آنها وارد نشود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور همچنین به دستگیری شهرام امیری در کشور عربستان اشاره کرد و گفت: جدا به دنبال پاسخگویی عربستان سعودی و آمریکا در این خصوص هستیم.

وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران پیرامون رای مثبت روسیه و چین به قطعنامه ضد ایرانی در نشست شورای حکام عنوان کرد: اقدام شورای حکام بر صدور قعطنامه علیه ایران، اقدامی نادرست و خارج از رویه طبیعی و حقوقی آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد و ما نسبت به این اقدام راضی نیستیم و با این موضوع از نظر حقوقی و استدلالی برخورد خواهیم کرد.

مهمانپرست به آماده شدن نامه هایی از سوی منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان به اعضای شورای حکام اشاره کرد و اظهار داشت: وزیرخارجه در این نامه ها از سه کشور کوبا، ونزوئلا و مالزی که با عملکرد درست از مواضع فعالیت های هسته ای ایران دفاع کردند تقدیر کرده و در نامه های دیگر که برای کشورهایی که با قطعنامه ضد ایرانی همراهی نکرده اند و علیه آن نیز رای نداده اند نامه ای جداگانه ارسال می شود وامیدواریم این کشورها در آینده همراهی خود را با ایران کامل کنند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: برای کشورهایی که با اقدام غیر اصولی و در جهت تضییع حقوق ایران در شورای حکام رای دادند نامه دیگری ارسال شده و گلایه جدی ما نسبت به اقدامات آنها منعکس و در این نامه ها دلایل نادرستی آنان نیز تشریح شده است.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: نامه های وزیر امور خارجه به هر 35 عضو شورای حکام ارسال شده و ایران در ارسال نامه ها استثنایی قائل نشده است.

خبرنگاری از مهمانپرست پرسید آیا ایران در رابطه با کشتار شیعیان در یمن با عربستان تعاملی خواهد داشت، که وی در پاسخ گفت: ما درگیری بین کشورهای اسلامی را نادرست و برادر کشی می دانیم و معتقدیم باید جلوی آن گرفته شود.

سخنگوی وزارت خارجه با ابراز امیدواری نسبت به برقراری صلح و آرامش در کشور یمن از کشورهای دیگر خواست در امور داخلی یمن دخالت نکنند. وی با اشاره به اینکه موضوع یمن مسئله داخلی این کشور است، تصریح کرد: کسانی به این حوادث دامن می زنند که منافع دشمنان اسلام را تامین می کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در خصوص روند تامین سوخت رآکتور تهران نیز گفت: در آینده بحث تامین سوخت هسته ای موضوع طبیعی برای همه کشورها خواهد بود چون نیاز کشورها محدود به سوخت فسیلی نخواهد بود و سوخت های ترکیبی سازگار با مسائل محیط زیستی جایگزین آن می شود که یکی از این سوخت ها سوخت هسته ای است.

مهمانپرست خواستار تغییر ادبیات تامین سوخت هسته ای از حالت سیاسی به حالت تجاری شد و گفت: ما به عنوان عضو کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آژانس درخواست کرده ایم نسبت به تامین سوخت رآکتور تهران اقدام کنند اما متاسفانه این درخواست درگیری مسائل سیاسی شد و طبیعی است اگر درخواست حقوقی کشوری با مانع روبرو شود آن کشور مجبور است از راه های دیگر آن سوخت را تامین کند بر این اساس اگر آنها معذوراتی برای تامین سوخت رآکتور تهران دارند ایران خود این سوخت را تامین خواهد کرد و ما نمی توانیم تامین نیاز خود را منوط به تصمیمات سیاسی کشورهای دیگرکنیم.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که به ممنوعیت احداث مناره مساجد مسلمانان در سوئیس اشاره داشت، گفت: ما تعجب می کنیم برخی اقدامات کشورهای غربی اهداف اصلی اش اسلام هراسی است و ما این اقدامات را نادرست می دانیم و جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار نزدیکی تمدن ها و گفتگوی ادیان بوده است ،اما متاسفانه در غرب شاهد اقداماتی هستیم که با ادعای غربی ها در خصوص دموکراسی و آزادی مذهبی منافات دارد.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه پرسید برخی رسانه های غربی مطرح کرده اند که سپاه قصد بستن تنگه هرمز را دارد که مهمانپرست در پاسخ تصریح کرد: رفتاری که توسط برخی رسانه ها برای ایجاد تنش و درگیری و جو مبهم صورت می گیرد را ما جنگ روانی می دانیم چرا که از روش های مختلفی برای ایجاد فشار و درگیری در منطقه استفاده می شود در حالی که ما به دنبال تنش زدایی، همکاری و برقراری امنیت درمنطقه بوده ایم و توسعه منطقه را درگروه صلح و امنیت می دانیم.

مهمانپرست در پاسخ به یکی از خبرنگاران که گفت راهکار ایران برای تغییر رفتار دو گانه روسیه در قبال خود چیست، تاکید کرد: ما با روسیه همکاری های گسترده ای داریم و برای این کشور اهمیت بالایی در سیاست خارجی خود قائل هستیم و به همین نسبت نیز انتظارات بالایی داریم و اگر چه همکاری های ما در حال انجام است اما از اقدام روسیه و چین در رای مثبت به قطعنامه شورای حکام گلایه جدی داریم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آمریکا قصد افزایش نیرو در افغانستان را دارد و گفته می شود ممکن است این گام زمینه حمله رژیم صهیونیستی به ایران باشد و نظر وزارت امور خارجه ایران در این رابطه چیست، گفت: سیاست های آمریکا در رابطه با افزایش نیرو در افغانستان را ادامه حرکت بوش می دانیم و به همین دلیل است که می گوییم تغییری در سیاست های این کشور بوجود نیامده است.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه راه حل برقراری امنیت در منطقه افزایش نیروهای نظامی نیست بلکه خروج نیروها از منطقه است.

مهمانپرست ادامه داد: اینکه افزایش نیرو در افغانستان برای موضوعات دیگر باشد جدی نیست و توجه نکنید.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در خصوص این سئوال که تمهیدات ایران برای بهبود رفتار با شیعیان در عربستان چیست، خاطر نشان کرد: اگر منظورتان حج است که حج امسال به خوبی برگزار شد و اهداف همه مسلمانان که برگزاری با شکوه این مراسم بود تامین شد. امیدواریم تا بازگشت حجاج به همین شکل ادامه یابد اما در کل وزارت خارجه نسبت به رفتار با ایرانیان حساس است و مواردی که نسبت به رفتار نامناسب دیده شده با برخورد سریع نمایندگی های ما و بخش های کنسولی ایران دنبال شده است.

وی در خصوص سئوال دیگر یکی از خبرنگاران درباره احداث 10 سایت غنی سازی جدید در ایران، گفت: مجلس دولت را مکلف کرده 20 هزار مگاوات برق هسته ای تولید کند و برای این کار باید نیروگاه هایی احداث شود و سایت هایی نیز برای تامین سوخت این نیروگاه ها باید باشد و طبیعی است که ایران برای این هدف در فکر سایت های جدید غنی سازی باشد.

مهمانپرست در پاسخ به شایعه پخش سرودی غیر از سرود ملی در زمان حضور رئیس جمهور در کشور ونزوئلا گفت: اصلش صحت ندارد.

خبرنگاری پرسید معیارهای وزارت خارجه در شناسایی کشورهای دوست و دشمن چیست که سخنگوی این وزارتخانه پاسخ داد: اصول عزت، حکمت و مصلحت به صورت جدی در دستور کار دستگاه دیپلماسی ایران قرار دارد و علاوه بر این تعیین کننده اصول سیاست خارجی هر کشور منافع ملی آن است و ما با رعایت آن 3 اصل منافع ملی را دنبال می کنیم.

وی در خصوص ادعای شیرین عبادی مبنی بر توقیف جایزه صلح نوبل او از سوی دولت ایران تصریح کرد: موضوع خانم عبادی اصلا سیاسی نبود بلکه فرار مالیاتی بود چون ایشان بدهی هایی در بخش مالیاتی داشت و به طور مکرر از حضور در جلسه ای که پیرامون موضوع بدهی هایش بود خودداری کرده بود. بنابراین طبق روال قضایی که هیچ کس از آن مستثنی نیست و جایگاه افراد نیز تاثیری در آن ندارد نسبت به توقیف حساب های او اقدام شد.

مهمانپرست افزود: در یکی از موارد صندوق بانکی ایشان مطرح بود در حالیکه کلید این صندوق دست خود ایشان است و کسی نمی داند چه چیزی داخل صندوق است و اگر جایزه نوبل ایشان آنجاست خودش اطلاع دارد و اگر مایل است می تواند محتویات صندوق را بردارد.

سخنگوی وزارت خارجه از جو سازی های رسانه ای پیرامون این موضوع اظهار تاسف کرد و گفت: کشورهای غربی که برای مقابله با فرار مالیاتی اهمیت زیادی قائل هستند از این ماجرا بهره برداری سیاسی کردند و سعی می کنند به کسی که فرار مالیاتی داشته کمک کنند و این مایه تاسف است.

یکی از خبرنگاران به قتل یک ایرانی در بلژیک اشاره کرد و پیگیری های وزارت امور خارجه در این رابطه را جویا شد که مهمانپرست پاسخ داد: موضوع تبعه ایرانی که در زندان بلژیک به قتل رسید از سوی سفارت ما و بخش کنسولی به طور جدی در دست بررسی است و امیدواریم دولت بلژیک همکاری لازم را دراین رابطه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از کنفرانس هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص کاهش سطح همکاری های ایران و آژانس که از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود گفت: مجلس از دولت خواسته است که سطح همکاری های ایران و آژانس مورد بررسی مجدد قرار گیرد و زمانی که عضویت ایران در آژانس حقوق ما را به عنوان یک عضو تامین نکند طبیعی است که خود را ملزم به تعهدات حداکثری نمی دانیم اما در تعهدات اولیه پایبند خواهیم بود و کلیه فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب آژانس خواهد بود.

مهمانپرست در خصوص سئوال یکی از خبرنگاران پیرامون انتخابات هندوراس با مبهم دانستن این موضوع، گفت: برخی کشورها در نقاط مختلف دخالت می کنند و این دخالت ها ابهاماتی ایجاد کرده و این ابهامات همچنان باقی است.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص احتمال کاهش همکاری های ایران با دو کشور چین و روسیه گفت: درروابط روابط راهبردی ایران با این کشورها تغییری ایجاد نخواهد شد اما نسبت به اقدامات آنان در شورای حکام گلایه جدی داریم.

وی در پایان گفتگوی خود با خبرنگاران در خصوص تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد جبهه جهانی علیه ایران، تاکید کرد: رژیم اشغالگر قدس اول باید تلاش کند در رابطه با جنایات و تلاشش برای کشتارهای گسترده و ذخیره کلاهک های اتمی توضیح بدهد.

