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۱۰ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۰

شركت متروي تهران و حومه اعلام كرد : از شهريور ماه

ساعات كار متروي بهارستان افزايش خواهد يافت

شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو) اعلام كرد : به منظور رفاه حال مسافران برنامه سرويس دهي قطارهاي مترو ، حدفاصل ايستگاه امام خميني تا بهارستان كه در حال حاضر از ساعت 30 :10 تا 30 : 16 مي باشد ، از ابتداي شهريور ماه سال جاري از ساعت 6 صبح تا 22 شب هماهنگ با ساير ايستگاههاي خط 2 متروي تهران افزايش خواهد يافت .

به گزارش خبرگزاري مهر روابط عمومي شركت متروي تهران به مسافران توصيه كرد تا به منظور كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به جداول زمان بندي حركت قطارهاي مترو در ايستگاهها توجه كنند .
کد مطلب 99375

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