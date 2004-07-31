ساعات كار متروي بهارستان افزايش خواهد يافت

شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو) اعلام كرد : به منظور رفاه حال مسافران برنامه سرويس دهي قطارهاي مترو ، حدفاصل ايستگاه امام خميني تا بهارستان كه در حال حاضر از ساعت 30 :10 تا 30 : 16 مي باشد ، از ابتداي شهريور ماه سال جاري از ساعت 6 صبح تا 22 شب هماهنگ با ساير ايستگاههاي خط 2 متروي تهران افزايش خواهد يافت .