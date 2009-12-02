رضایتWHO از بازنگری دندانپزشکی درایران/ توجه به نیازهای بومی دربازنگری

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروفسور موراتاما یکی از اعضای انجمن بین المللی آموزش دندانپزشکی است که تاکنون مسئولیت های مختلفی در زمینه بازنگری استانداردها و برنامه آموزشی دندانپزشکی در کشورهای اروپایی، منطقه مدیترانه شرقی و آفریقایی داشته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این پروفسور موراتاما به عنوان مشاور سازمان بهداشت جهانی ماموریت دارد که از روند بازنگری استانداردها و برنامه آموزشی دندانپزشکی نیز بازدید کند.

فاضل خاطرنشان کرد: در واقع حضور وی به دلیل کنترل وضعیت بازنگری با وضعیت بین المللی بود که با توجه به روند بازنگری وی به نکاتی اشاره و تاکید کرد که روند بازنگری آموزش دندانپزشکی در ایران بسیار مثبت است و در این روند به نکاتی توجه شده که در دیگر بازنگری ها دیده نشده است.

وی یادآور شد: جلسات بازنگری با حضور اعضای کمیته های اجرایی و راهبردی، روسای دانشکده های دندانپزشکی کشور و معاونین آموزشی دانشکده های دندانپزشکی ادامه پیدا کرده است و برای زمان استقرار برنامه بازنگری شده آموزش دندانپزشکی برنامه ریزی صورت گرفت.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به روند بازنگری برنامه آموزش دندانپزشکی اظهار داشت: وزن دهی به سرفصل های آموزشی و تعیین محتوای این سرفصلها به زودی نهایی می شود و در جلسه 10 و 11 دی ماه به جمع بندی می رسد.

وی افزود: عملیاتی کردن برنامه آموزشی نیز پس از طی این دوره آغاز می شود تا پس از تدوین نهایی به شورای گسترش و برنامه ریزی ارائه شود.

فاضل یادآور شد: بازنگری برنامه آموزش دندانپزشکی در ایران به نحوی انجام شده است که برای نخستین بار به اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و چشم انداز 2020 سازمان بهداشت جهانی به طور ویژه توجه کرده است و علاوه بر آن شورای سیاستگذاری سلامت، کمیسیون بهداشت مجلس، نظرسنجی از شبکه سلامت، انتظارات مردم و نظام پزشکی و پزشکی قانونی در این بازنگری مدنظر قرار گرفته است.