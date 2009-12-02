  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

فاضل به مهر خبر داد:

رضایتWHO از بازنگری دندانپزشکی درایران/ توجه به نیازهای بومی دربازنگری

رضایتWHO از بازنگری دندانپزشکی درایران/ توجه به نیازهای بومی دربازنگری

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به حضور پروفسور هیکی موراتاما مشاور سازمان بهداشت جهانی (WHO) بخشهای دیگری از روند بازنگری برنامه آموزش رشته دندانپزشکی را تشریح کرد.

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروفسور موراتاما یکی از اعضای انجمن بین المللی آموزش دندانپزشکی است که تاکنون مسئولیت های مختلفی در زمینه بازنگری استانداردها و برنامه آموزشی دندانپزشکی در کشورهای اروپایی، منطقه مدیترانه شرقی و آفریقایی داشته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این پروفسور موراتاما به عنوان مشاور سازمان بهداشت جهانی ماموریت دارد که از روند بازنگری استانداردها و برنامه آموزشی دندانپزشکی نیز بازدید کند.

فاضل خاطرنشان کرد: در واقع حضور وی به دلیل کنترل وضعیت بازنگری با وضعیت بین المللی بود که با توجه به روند بازنگری وی به نکاتی اشاره و تاکید کرد که روند بازنگری آموزش دندانپزشکی در ایران بسیار مثبت است و در این روند به نکاتی توجه شده که در دیگر بازنگری ها دیده نشده است.

وی یادآور شد: جلسات بازنگری با حضور اعضای کمیته های اجرایی و راهبردی، روسای دانشکده های دندانپزشکی کشور و معاونین آموزشی دانشکده های دندانپزشکی ادامه پیدا کرده است و برای زمان استقرار برنامه بازنگری شده آموزش دندانپزشکی برنامه ریزی صورت گرفت.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به روند بازنگری برنامه آموزش دندانپزشکی اظهار داشت: وزن دهی به سرفصل های آموزشی و تعیین محتوای این سرفصلها به زودی نهایی می شود و در جلسه 10 و 11 دی ماه به جمع بندی می رسد.

وی افزود: عملیاتی کردن برنامه آموزشی نیز پس از طی این دوره آغاز می شود تا پس از تدوین نهایی به شورای گسترش و برنامه ریزی ارائه شود.

فاضل یادآور شد: بازنگری برنامه آموزش دندانپزشکی در ایران به نحوی انجام شده است که برای نخستین بار به اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و چشم انداز 2020 سازمان بهداشت جهانی به طور ویژه توجه کرده است و علاوه بر آن شورای سیاستگذاری سلامت، کمیسیون بهداشت مجلس، نظرسنجی از شبکه سلامت، انتظارات مردم و نظام پزشکی و پزشکی قانونی در این بازنگری مدنظر قرار گرفته است.

کد مطلب 993754

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه