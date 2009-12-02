طرح ایمن سازی 21 روستای آذربایجان غربی اجرایی می شود

محمود بدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در راستای اجرای این طرح که از یک ماه گذشته مراحل اجرایی آن آغاز شده است، جهت پیشگیری از خسارات سیل در این روستاها دیوار ساحلی و سیل بند احداث می شود.

وی اعتباراجرای این طرح را 11 میلیارد و 760 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: این طرح در حال حاضر با 10 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که با بهره برداری از آنها تا تیرماه سال آینده خطر سیل در این روستاها با جمعیت بیش از شش هزار خانوار برطرف می شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت ساماندهی پسماندهای روستایی نیز گفت: هم اکنون اجرای 13 طرح پسماند روستایی برای ساماندهی پسماندهای 260 روستا با همکاری دهیاران در استان با اختصاص اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال در حال اجراست.