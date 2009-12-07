استفاده از اسلحه در مراسمات متوقف شود

حجت الاسلام محمد تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر امام خواستار توجه بیشتر نیروی انتظامی شهرستان و استان برای رفع کمبود نیروی انسانی در این حوزه انتظامی با توجه به مشکلات حاشیه نشینی و فراوان بندر امام خمینی (ره) شد.

وی حفظ امنیت، نظم و پیشگیری از وقوع جرم را از اهداف نیروی انتظامی در همه نقاط کشور برشمرد و افزود: خواسته و انتظار ما از نیروی انتظامی این است که ضمن تحقق این اهداف با به کارگیری تمهیدات مدیریتی، امنیت را برقرار کرده و نسبت به تثبیت آن اقدام کند و از شکستن آن حتی در موارد حاد جلوگیری کند که این امر با کوشش و اتخاذ تمهیدات مدیریتی در سطوح مختلف محقق خواهد شد.

تابش شهروندان بندر امام خمینی (ره) را مردمانی صبور و نجیب توصیف کرده و افزود: تا کنون هیچ یک از مسئولان شهری و شهرستان از این مردم که اهل تعامل و همکاری هستند در خصوص برقراری امنیت درخواست تعامل نکرده در حالیکه آنها حاضر به همکاری در همه زمینه ها هستند.

امام جمعه بندرامام خمینی (ره) حملات مسلحانه را از موارد حادی عنوان کرد که گرچه در موارد خاص در این شهر اتفاق افتاده اما همین موارد را باعث شکنندگی امنیت شهر دانست.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در راستای تحقق اهداف یاد شده ضمن پیگیری چنین مواردی از وقوع این جرایم که جان و مال شهروندان را تهدید می کند، پیشگیری کرده و میزان وقوع آن را متوقف کند.

تابش استفاده از اسلحه در مراسم عزا و شادی را از عواملی برشمرد که قبح استفاده از آن در جامعه از بین رفته و نیروی انتظامی باید با شناسایی این دسته از افراد با بهره گیری از نیروهای مردمی و برخورد قاطع با آنها، به کارگیری اسحله در شهر متوقف شود.



وی همچنین از مسئولان ارشد شهرستان و قوه قضاییه خواستار همراهی نیروی انتظامی در این برخوردها شد و در خصوص نقش رسانه ها در فضاسازی و تنویر افکار عمومی اظهار دشت: متأسفانه اصحاب رسانه ها و به ویژه خبرنگاران محلی که فرزندان همین شهر هستند در این خصوص فضاسازی مطلوبی نکرده و به نقد و بررسی این موضوع و لزوم و ضرورت برخورد هرچه تمام با آن نپرداخته و نتوانسته اند مسئولان و افکار عمومی را با فضاسازی رسانه ای خود به سمت برخورد قاطع با آن سوق دهند.

امام جمعه بندرامام خمینی (ره) افزود: از همه مسئولان در همه رده ها انتظار داریم که علاوه بر تأمین امکانات و تجهیزات به ساختارهای مدیریتی بیشتر اهمیت دهند زیرا مدیران در همه حوزه ها اعم از نیروی انتظامی و سایر موارد با مدیریت صحیح و کارآمد با حداقل امکانات و نیروی انسانی می توانند مفید و مؤثر باشند و در گرو اعمال نظارت بیشتر بر مدیران و تذکر و نقد آنها روند اجرای امور بهبود خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، استفاده از اسلحه در مراسمات شادی و عزا در استان خوزستان به خصوص در بین قومیت ها سابقه ای طولانی دارد ولی به علت اینکه محیط شهری در سالهای اخیر بسیار رشد داشته و اغلب تیراندازی ها و استفاده از اسلحه در محیطی مملو از خانه های مسکونی انجام می شود این کار بسیار خطرآفرین شده است.

ایجاد صدای رعب انگیز در شهرها و وحشت کودکان، زخمی شدن و فوت برخی شهروندان و وارد شدن خسارتهای مالی و جانی به شهروندان بخشی از زیانهای استفاده از اسلحه در محیط های شهری است که برای نمونه می توان به شکسته شدن شیشه خودروی یکی از شهروندان به علت استفاده از اسلحه در مراسم ختم یکی از همسایگان به دلیل اصابت گلوله اشاره کرد.