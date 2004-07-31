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۱۰ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۴۲

با انجام چند عمليات انتحاري در پايتخت ازبكستان:

جنبش اسلامي ازبكها مسئوليت انفجار در تاشكند را پذيرفت

جنبش اسلامي ازبكها امروز مسئوليت انفجار دربرابر سفارتخانه هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي و دادستاني كل را در تاشكند پايتخت ازبكستان برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل ازمنابع غير دولتي درتاشكند اعلام كرد: روزگذشته سه انفجاردر مقابل سفارتخانه آمريكا 8 كشته ودرمقابل سفارتخانه رژيم صهيونيستي 2 كشته برجاي گذاشت.

گروه جهاد اسلامي ازبكها با انتشار بيانيه اي برروي يك سايت اينترنتي اعلام كرده كه  گروهي ازجوانان مسلمان جنبش اسلامي ازبكها عمليات انتحاري را درمقابل سفارتخانه هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي و ساختمان دادستاني كه اخيرا شماري از برادران ما را به پاي ميز محاكمه كشانده است، انجام دادند.

اين گروه ازبك ضمن اعلام همسبتگي با مسلمانان عراق و فلسطين، عربستان، افغانستان و ديگر كشورهاي اسلامي اعلام كردند: به عمليات انتحاري خود عليه حكومتهاي ظالم ادامه دارد.

اين بيانيه به امضاي محمد الفاتح ازبخارا رسيده است .لازم به ذكر است كه اين نخستين عمليات انتحاري در تاشكند است .

دولت تاشكند درحال حاضر سرگرم محاكمه گروهي از افراطيون متهم به دست داشتن درعمليات تروريستي در آوريل و مارس گذشته است.

درهمين شرايط رئيس جمهوري ازبكستان كميته اي را براي تحقق درمورد عمليات انتحاري روز گذشته تشكيل داده است. در اين كميته شماري از وزيران و روساي دستگاههاي امنيتي دولت شركت دارند .

کد مطلب 99380

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