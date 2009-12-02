به گزارش خبرنگار مهر، نقالی "فرود سیاوش" به کارگردانی ساقی عقیلی و به مناسبت روز جهانی معلولین پنجشنبه 12 آذرماه ساعت 18:30 در خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر اجرا میشود. در این اجرا سمیه باقرپور و محمدامین طاهری دو بازیگر روشندل به ایفای نقش میپردازند.
اداره برنامههای تئاتر در حال حاضر میزبان گروههای مختلف نمایشی به خصوص گروههای متقاضی حضور در مرحله بازبینی بخشهای مختلف بیست وهشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر است. از اواخر هفته آینده و با پایان گرفتن مرحله بازبینی آثار جشنواره تئاتر فجر خانه نمایش میزبان نمایشی جدید خواهد شد.
نقالی "فرود سیاوش" به کارگردانی ساقی عقیلی به مناسبت روز جهانی معلولین پنجشنبه 12 آذرماه در خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر اجرا میشود.
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