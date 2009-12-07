آمادگی برای تامین اسکناس پایان سال/ توافق جدید با بانکهای خارجی

محمود بهمنی در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون برای تامین اسکناسهای مورد نیاز مردم در پایان سال، رفع مشکلات دستگاه‌های خودپرداز، خارج کردن اسکناسهای فرسوده و جایگزین کردن اسکناسهای نو برنامه ریزی کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته اسکناسهای فرسوده در طول سال امحاء می شوند، یعنی کمیسیون امحاء آنها را از جریان خارج می کند و جای آن اسکناسهای نو جایگزین می شود.

وی با بیان اینکه جایگزین کردن اسکناسهای نو به جای اسکناسهای فرسوده فقط در پایان سال اتفاق نمی افتد و در طول سال انجام می شود، از برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون امحاء خبرداد و افزود: اسکناسهای فرسوده جمع آوری شده توسط کمیسون امحاء از گردونه خارج می شود.

بهمنی همچنین بر آمادگی بانک مرکزی برای ارائه مجوز و همکاری جهت حضور بانکهای خارجی در ایران خبرداد و افزود: این در حالی است که با برخی از کشورها توافقاتی را برای همکاری صورت داده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر تحقق حضور بانکهای خارجی در ایران، افزود: برخی از بانکهای خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده اند و در عین حال، تاسیس واحدهایی از بانکهای ایرانی در این کشورها نیز متقابلا انجام خواهد شد.