هم اندیشی مدیریت هنری صبح امروز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز هم اندیشی مدیریت ملی صبح امروز چهارشنبه با حضور دکتر مهدی حجت دبیر، ایرج راد دبیر علمی تئاتر، محمد بهشتی، محسن هاشمی، هارون یشایایی و جمعی از کارشناسان و دانشجویان هنر در خانه سینما افتتاح شد.

در ابتدای این نشست دکتر مهدی حجت دبیر این هم اندیشی گفت: متاسفانه مسئله مدیریت ما با توجه شرایط موجود در کشور تطابق ندارد و مجموعه این انتخابها بیشتر بر اساس حرکات سیاسی و اجتماعی است. هدف ما در برگزاری این همایش گوش کردن به نظرات کارشناسان در بحث مدیریت هنری است و امیدوارم این نکاتی که در این جلسه مطرح می شود مورد توجه شما قرار گیرد. البته این مقالات به صورت کتابی در آینده نزدیک منتشر می شود و علاقمندان می توانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: فکر می کنم در مرحله اول هر مدیر هنری هدفش این است که مجموعه خود را به شکوفایی برساند. شرایط محیطی، نیروی انسانی و هدف نهایی از جمله عناصری است که هر مدیر با آن روبرو است و البته ما به ازاء این عناصر بستر فرهنگی دارد و فردی شایستگی مدیریت هنری در این سرزمین را دارد که زمینه های اولیه آن را به خوبی بشناسد.

دکتر حجت ادامه داد: سرزمین ایران موقعیت جغرافیای خاص خود را دارد و یک مدیر باید در این زمینه به اگاهی لازم رسیده باشد. سرزمین ایران در جایی است که عالم غرب را به شرق می پیوندد و مانند یک پل عمل می کند. هر مدیر هنری باید به این مسائل به خوبی احاطه داشته باشد.

پس از اتمام صحبتهای دبیر هم اندیشی مدیریت هنری، حسین سلیمی با موضوع "موانع ساختاری توسعه و مدیریت هنر در ایران"، حسن سبیلان اردستانی (مقررات سینما، تئاتر، موسیقی، چالشها و خلاء ها)، محمود گل محمدی (نقش مدیریت هنری در جریان سازی هنر)، احمد طالبی نژاد (شرایط تحقق مدیریت فرهنگی مطلوب)، مصطفی اسد زاده (جامعه شناسی سیاسی سینمای ایران)، ابوالحسن مختاباد (تاثیر نظریه فرهنگی بر مدیریت موسیقی)، امید محکمی، شادمهر راستین (باغبان و نجار) و علیرضا دولتشاهی (لزوم بازنگری مدیریت هنری) مقالات خود را در روز اولین برنامه ارائه می کنند.

در روز پنجشنبه 12 آذر ماه، در این برنامه کارشناسانی چون، سید مجتبی حسینی با موضوع (بررسی نقش قدرت حاکم بر شکوفایی هنر)، دکتر قطب الدین صادقی (شرایط تحقق مدیریت هنری مطلوب)، علیرضا رحیمی (تربیت و هنر)، ابراهم غلامپور آهنگر(مدیریت حرفه ای، نیاز صنفی یا عمومی) و آرش شیرین باب، سید وحید کریمیان (پیوند مدیریت و هنر) مقالات را برای مدعوین قرائت خواهند کرد.

همچنین در روز دوم این هم اندیشی، علی اکبر جعفری خواه (مدیریت هنری و فرایند آفرینش)، رضا دبیری نژاد، محمد حکمت (مدیریت موزه، تجربه متفاوت در مدیریت هنری)، محمد حسن حامدی (مدیریت هنری و نقد هنر)، محمد علی حسین نژاد(عصر مدیریت هنری) و منوچهر اکبرلو (مدیریت اقتصاد سینما) مقالات خود را با موضوعهای ذکر شده ارائه می کنند. همچنین در بخش پایانی این مراسم محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما سخنرانی می کند.

هم اندیشی ملی مدیریت هنری به همت خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر و هنرهای تجسمی برگزار می شود.