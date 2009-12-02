شعب ویژه قضایی جهت رسیدگی به مسائل شوراها در کرج تشکیل می شود

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مسائل شوراها و شهرداریها بسیار تخصصی است و باید رسیدگی حقوقی به این مسائل به صورت تخصصی انجام شود.

وی ادامه داد: گذشته از این امر، لازم است برخورد با آن دسته از اعضای شوراهای اسلامی که مورد اتهام هستند، محترمانه و مطابق با قانون باشد زیرا آنها نماینده مردم هستند و باید شان آنها حفظ شود.

این مسئول بیان کرد: برخورد در همه موارد باید همراه منطبق با میزان جرم باشد تا حق کسی ضایع نشود و عدالت نیز رعایت شود.

گروسی با اشاره به تعامل خوب رئیس جدید دادگستری کرج خاطرنشان کرد: برخورد وی و نیز تعامل سازنده از سوی این مسئول می تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد و بسیاری از موانع را از سر راه بردارد.

وی یادآور شد: لازم است پیش از هر گونه قضاوت در مورد شایعاتی که در مورد عملکرد شوراها وجود دارد، تحقیق لازم صورت گیرد تا کسی به ناحق متهم نشود.