  1. استانها
  2. تهران
۱۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

شعب ویژه قضایی جهت رسیدگی به مسائل شوراها در کرج تشکیل می شود

شعب ویژه قضایی جهت رسیدگی به مسائل شوراها در کرج تشکیل می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج از تشکیل شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به مسائل شوراها و شهرداریها در این شهرستان خبر داد.

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مسائل شوراها و شهرداریها بسیار تخصصی است و باید رسیدگی حقوقی به این مسائل به صورت تخصصی انجام شود.

وی ادامه داد: گذشته از این امر، لازم است برخورد با آن دسته از اعضای شوراهای اسلامی که مورد اتهام هستند، محترمانه و مطابق با قانون باشد زیرا آنها نماینده مردم هستند و باید شان آنها حفظ شود.

این مسئول بیان کرد: برخورد در همه موارد باید همراه منطبق با میزان جرم باشد تا حق کسی ضایع نشود و عدالت نیز رعایت شود.

گروسی با اشاره به تعامل خوب رئیس جدید دادگستری کرج خاطرنشان کرد: برخورد وی و نیز تعامل سازنده از سوی این مسئول می تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد و بسیاری از موانع را از سر راه بردارد.

وی یادآور شد: لازم است پیش از هر گونه قضاوت در مورد شایعاتی که در مورد عملکرد شوراها وجود دارد، تحقیق لازم صورت گیرد تا کسی به ناحق متهم نشود.
کد مطلب 993817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه