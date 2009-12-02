به گزارش خبرگزاری مهر، پیش بینی شده حدود 8 تا 12 هزار نفر در این همایش بزرگ به منظور گفتگو، برقراری روابط بین ادیان و بحث درباره موضوعات مهم پیش روی جامعه جهانی در ملبورن حاضر شوند.

پیروان سنتهای دینی مختلف چون مسیحی، یهودی، مسلمان، بودایی، هندو، سیک و زرتشتی در این همایش شرکت خواهند داشت.

این رویداد بستری است برای گردهمایی و دیدار پیروان ادیان مختلف و می تواند به تعمیق حس هرکس نسبت به هویت دینی و معنوی دیگری منتهی شود و برای چالشها یا تفاوتهای سنتها و همچنین تفاوتهای داخلی سنتها مؤثر باشد.

در حاشیه این همایش غرفه محصولات فرهنگی از جمهوری اسلامی ایران نیز دایر خواهد شد و هیئت ایرانی به ریاست مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به بیان دیدگاههای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف و مرتبط با اجلاس خواهند پرداخت.

این همایش هر پنج سال یکبار برگزار می‌شود که امسال با حضور حدود 8 تا 10 هزار نفر از پیروان ادیان، فرق و جریانات مختلف مذهبی و معنوی در استرالیا برگزار خواهد شد . هیئت ایرانی متشکل از یک گروه فرهنگی ، علمی و یک گروه هنری در این اجلاس شرکت می کنند.

پارلمان ادیان جهان سال 2009 دربرگیرنده 500 رویداد چون گفتگو، کارگاه، اجرای هنری و جلساتی درباره هویت دینی خواهد بود.

موضوعات مورد بحث بزرگترین گردهمایی بین ادیان که تا کنون اعلام شده عبارت است از انسجام اجتماعی؛ فقر، محیط زیست مردم بومی، تروریسم، تسامح با مردم بومی، تخریب محیط زیست و حفاظت از آن، موضوعات بین دو جنس، چالش حضور اجتماعی، مهاجرت اجباری، تروریسم جهانی و نقش ادیان در جوامع مدرن.

همایشهای پیشین پارلمان ادیان جهان در سال 2004 در بارسلونا، سال 1999 در کیپ تاون، و سال 1993 در شیکاگو برگزار شد. این پنجمین گردهمایی پارلمان جهان ادیان است و به مدت هفت روز در ملبورن استرالیا برگزار می شود.