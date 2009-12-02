اتحاد داخلی ضرورت کنونی کشور در برابر توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج خود در مسجد اعظم قم، اتحاد و یکی شدن را تنها راه مقابله با دشمنان و پیشرفت کشور دانست و تأکید کرد: اکنون که انتخابات به پایان رسیده و سخن گفتن درباره آن بی‌فایده است ولی همه باید در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی دست به دست هم بدهیم و از اختلاف دوری کنیم.



وی تأکید کرد: عقل اجازه نمی‌دهد در برابر چنین تهدیدها در داخل کشور اختلاف وجود داشته باشد و بدانید اگر متحد شویم دست یاری خدا با ما خواهد بود و کسی که خداوند او را یاری کند هیچ کس نمی‌تواند او را شکست دهد و در این صورت بر دشمنان پیروز خواهیم شد.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با انتقاد از رواج دروغگویی و بی توجهی به آثار و آسیب‌ها آن در جامعه گفت: متاسفانه برخی در جامعه به راحتی دروغ می‌گویند و تقلب می‌کنند در حالی که طبق صریح روایات دروغ، کلید تمام بدی هاست و سبب ویرانی ایمان می شود.



وی در ادامه به مصادیق آشکار دروغ در جهان امروز پرداخت و اظهار داشت: امروز در جهان به بهانه‌های مختلف دروغ‌های بزرگی را بیان می‌کنند و از آن به سود منافع خود بهره می‌گیرند.



وی تاکید کرد: پایمال کردن حقوق بشر با نام دفاع از آن، ویرانی کشورها با نام استعمار و آبادانی و به اسارت کشاندن دیگران با نام آزادی از مصادیق آشکار دروغ های جهانی است و برخی کشورها از این دروغ‌ها در دفاع از منافع خود از آن استفاده می‌کنند.



آیت‌الله مکارم شیرازی، دلیل اصلی رواج دروغگویی در جهان را غلبه تفکر مادی‌گری دانسته و افزود: امروز کشورهای استعمارگر در تلاش هستند به هر قیمتی که شده منافع مادی خود را تأمین کنند و به همین دلیل به چنین دروغ‌های بزرگ دست می‌زنند؛ این نشان می‌دهد وقتی ایمان به خدا وجود ندارد دروغ در همه جا رواج می‌یابد.



قطعنامه شورای حکام نشان داد ایران در مبارزه با دشمنان تنهاست



وی در بخش دیگری از سخنان خود به صدور قطعنامه شورای حکام اشاره کرد و اظهار داشت: این قطعنامه سه پیام را برای ما داشت که یکی از آن پیام‌ها تنها بودن کشور ما در مبارزه با دشمنان است.



آیت الله مکارم افزود: امروز به اصطلاح نزدیک‌ترین دوستان ما که روسیه و چین بودند به راحتی در آژانس ضد ما رأی دادند و این موضعگیری ‌ها نشان می‌دهد آن‌ها تنها به دنبال منافع خود هستند و ارزش‌های اخلاقی برای آن‌ها معنایی ندارد و هرجا منافعشان ایجاد کند به دنبال آن می‌روند در واقع آنها دوست منافعشان هستند نه دوست ما.



وی دومین پیام این قطعنامه را تغییر نکردن مواضع آمریکا نسبت به ایران خواند و افزود: با تصویب این قطعنامه مشخص شد با تغییر رئیس جمهوری آمریکا مواضع این کشور هرگز تغییر نیافته و تنها ادبیات و الفاظ را تغییر داده‌اند؛ ولی محتوای برخورد آن‌ها همان اعمال گذشته، همان قطعنامه ها و همان تهدیدات و تحمیل هاست.



مکارم شیرازی سومین پیام قطعنامه شورای حکام را خطاب به نیروهای داخل کشور یاد کرد و افزود: با صدور این قطعنامه و تصویب آن در آژانس نشان داده شد که امروز ما باید در داخل کشور اتحاد خود را بیش از گذشته داشته باشیم و دست از اختلافات برداریم چون دشمن مشغول توطئه است.