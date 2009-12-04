موسسات فرهنگی برای گسترش فعالیتهای خود با کمبود اعتبار مواجه هستند

عباس طریقت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بودجه های فرهنگی کشور جوابگوی نیازهای بسیاری از موسسات فرهنگی نیست و این امر به یکی از مشکلات جدی این موسسات تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در خصوص افزایش بودجه های فرهنگی در کشور همواره تاکیدات مختلفی صورت گرفته اما این امر چندان عملی نشده است.

طریقت بیان کرد: نباید افزایش بودجه های فرهنگی تنها در حد یک وعده باقی بماند و لازم است همه تلاش خود را در جهت عملی کردن این امر به کار گیریم.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیاز به افزایش اعتبار در برخی موارد و زمینه ها در کشور احساس می شود که این امر در مورد بودجه های فرهنگی از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

وی عنوان کرد: گسترش فعالیتهای فرهنگی زیربنای حل بسیاری از مشکلات اجتماعی است و از به وجود آمدن بسیاری از معضلات اجتماعی نیز جلوگیری می کند.

طریقت یادآور شد: لازم است دولت و مجلس در اسرع وقت برای حل مشکل کافی نبودن بودجه های فرهنگی اقدامات اساسی انجام دهند و این بودجه به حد مورد نیاز برسد.

وی افزود: موسسات فرهنگی زیادی در کشور فعالیت می کنند که افزایش اعتبارات فرهنگی به گسترش فعالیتهای آنها کمک می کند.