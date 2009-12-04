موسسات فرهنگی برای گسترش فعالیتهای خود با کمبود اعتبار مواجه هستند

عباس طریقت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بودجه های فرهنگی کشور جوابگوی نیازهای بسیاری از موسسات فرهنگی نیست و این امر به یکی از مشکلات جدی این موسسات تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در خصوص افزایش بودجه های فرهنگی در کشور همواره تاکیدات مختلفی صورت گرفته اما این امر چندان عملی نشده است.
طریقت بیان کرد: نباید افزایش بودجه های فرهنگی تنها در حد یک وعده باقی بماند و لازم است همه تلاش خود را در جهت عملی کردن این امر به کار گیریم.
این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیاز به افزایش اعتبار در برخی موارد و زمینه ها در کشور احساس می شود که این امر در مورد بودجه های فرهنگی از حساسیت ویژه ای برخوردار است.
وی عنوان کرد: گسترش فعالیتهای فرهنگی زیربنای حل بسیاری از مشکلات اجتماعی است و از به وجود آمدن بسیاری از معضلات اجتماعی نیز جلوگیری می کند.
طریقت یادآور شد: لازم است دولت و مجلس در اسرع وقت برای حل مشکل کافی نبودن بودجه های فرهنگی اقدامات اساسی انجام دهند و این بودجه به حد مورد نیاز برسد.
وی افزود: موسسات فرهنگی زیادی در کشور فعالیت می کنند که افزایش اعتبارات فرهنگی به گسترش فعالیتهای آنها کمک می کند.
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