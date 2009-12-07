خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: این کتاب اولین و تنها کتاب به زبان فارسی در زمینه نشانه شناسی موسیقی فیلم است و در شرایطی منتشر می‌شود که حتی در حد یک مقاله کوچک نیز متنی در این خصوص موجود نیست.

در کتاب "نشانه شناسی موسیقی فیلم" ابتدا خود مفهوم نشانه‌شناسی و پس از آن نشانه‌شناسی موسیقی فیلم به زبانی ساده و به منظور فهم‌پذیر کردن مبادی دشوار و رازآمیز این دانش کلیدی تشریح می‌شود تا مخاطب بتواند ابعاد صعب و پیچیده مبحث اصلی کتاب را به سهولت دریابد و مولفه‌های آن‌ را در حیطه بالفعل دانش خویش قرار دهد.

کتاب از 4 فصل و هر فصل از بخشهای مختلف تشکیل شده ‌است. عناوین فصلها عبارتند از: نشانه‌شناسی چیست؟، نشانه‌شناسی موسیقی، نشانه‌شناسی موسیقی فیلم و نشانه‌شناسی سازهای اصیل موسیقی ایرانی.

در فصل آخر این کتاب سازهای ویلن، کمانچه، نی، سنتور، تار و سه‌تار از نظر نشانه‌شناسی بررسی می‌شود.

کتاب "نشانه‌شناسی موسیقی فیلم" در 328 صفحه و شمارگان 2500 نسخه منتشر شده ‌است.