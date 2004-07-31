فولاد خوزستان با پنج تيم تهراني ديدار تداركاتي برگزارمي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" مسوولان اين تيم اهوازي قصد دارند قبل ازشروع رقابتهاي ليگ برتربا تشكيل چند اردوي تداركاتي بازيكنان خود را به آمادگي ايده ال برسانند. بهمين خاطرازروز12مرداد اردوي آماده سازي خود را درتهران برپا خواهند كرد.

طبق هماهنگي هاي بعمل آمده تمرينات تيم فولاد خوزستان هرروزدردونوبت صبح وبعدازظهردرزمين چمن كارخانه ايران تاير برگزارخواهد شد. فولاديها براي محل تمرينات خود ورزشگاه ايران تايررا درنظرگرفته اند وقرارداد10روزه اي را بااين ورزشگاه به امضاء رسانده اند.

گفتني است: قراراست فولاد درطول برپايي اردوي خود درتهران با چند تيم تهراني بازي تداركاتي برگزاركند كه تاكنون ديدارباهما و درنا قطعي شده است.