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۱۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

جمشیدی:

ساز و کار استفاده از تمام ظرفیتها در حوزه‌های علمیه فراهم نیست

ساز و کار استفاده از تمام ظرفیتها در حوزه‌های علمیه فراهم نیست

قم - خبرگزاری مهر: قائم‌مقام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با تحول در حوزه گفت: منظور از تحول در حوزه، ایجاد ساز و کار لازم برای استفاده از ظرفیت عظیم حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، منظور از تحول در حوزه را استفاده از ظرفیت عظیم آن و پاسخگویی به جهان اسلام دانست و افزود: در حال حاضر ظرفیت عظیمی در حوزه‌های علمیه وجود دارد، اما سازوکار استفاده از آن ایجاد نشده است.

وی تصریح کرد: بخشی از تحول نیز به نوآوری، ابتکار، تحقیق، پژوهش و تضارب آرا و به صورت خلاصه به جنبش نرم‌افزاری بستگی دارد.

قائم‌مقام حوزه‌های علمیه خواهران، تقویت‌کنندگان اصلی جریان تحول را اساتید و بزرگان حوزه‌های علمیه دانست و خاطرنشان کرد: اولین مانع در استفاده از منابع عظیم حوزوی، تنگ‌نظری نسبت به خود تحول است.

وی گفت: باید در بخش‌های مختلف، فرهنگ تحول‌پذیری، تحول‌خواهی و رشد را در حوزه‌های علمیه تقویت کنیم که تا این امر تقویت نشود، هیچ تلاشی نتیجه‌بخش نخواهد بود.

اجتهاد اصیل و پویا باید حفظ شود

حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به پیشینه تحول در حوزه‌های علمیه اظهار داشت: مسئله تحول و ارتقا در حوزه همواره در طول تاریخ این نهاد، دغدغه بزرگان دینی ما بوده است.

وی ادامه داد: در قرن اخیر در حوزه علمیه نجف و حوزه علمیه قم شخصیت‌های برجسته‌ای دیده می‌شوند که پرچم‌دار تحول در حوزه‌های علمیه بوده‌اند.

قائم‌مقام حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بزرگانی چون حضرات آیات فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی در رأس شورای مدیریت سابق حوزه علمیه قم قرار گرفتند و اساس کار آنان ایجاد نظم در حرکت حوزه‌های علمیه شد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری خطاب به حوزویان در سفر به قم خاطرنشان کرد: پس از سفر ایشان به قم و فرمایشاتشان در رابطه با مسائل حوزه، شورای مدیریت حوزه با هدف برنامه‌ریزی کلان به شورای عالی تبدیل شد.

جمشیدی با بیان اینکه اجتهاد اصیل و پویا باید حفظ شود، یادآور شد: از سوی دیگر باید این میراث را با شیوه‌ها و ابزار نوین به اطلاع مخاطبان برسانیم که در این راستا نیازمند فرهنگ‌سازی برای تحول هستیم.

وی با بیان اینکه برخی اوقات موضوع تحول با موضوعات دیگر خلط می‌شود، تصریح کرد: در عین حال که مقصود از تحول به‌هم‌ریختگی امور نیست، منظور حرکت‌‌های شتاب‌زده و بی‌فرجام هم نیست.

جمشیدی با بیان اینکه ارتقا به معنای نادیده گرفتن سرمایه‌ها نیست، اظهار داشت: سرمایه‌های غنی‌ای در حوزه وجود دارد که دست یافتن به آنها بعضا نیازمند طی مراحلی است؛ ما قصد نداریم این مراحل را به هم‌بریزیم و آن را دچار خدشه کنیم.

قائم‌مقام حوزه‌های علمیه خواهران در عین حال تصریح کرد: در مواردی که برای رشد به تغییر نیاز است، باید تغییر را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه یکی از ارکان تحول در حوزه، تقویت مدیریت حوزه‌های علمیه است، اظهار داشت: اگر تحول در مدیریت انجام نشود، نباید انتظار تحول در سایر بخش‌ها را داشته باشیم.

حجت‌الاسلام جمشیدی خاطرنشان کرد: تحول با مدیریتی که درگیر امور روزمره و دارای تشکیلات نامتناسب و خالی از کارشناس است، محقق نمی‌شود.

کد مطلب 993904

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