به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، منظور از تحول در حوزه را استفاده از ظرفیت عظیم آن و پاسخگویی به جهان اسلام دانست و افزود: در حال حاضر ظرفیت عظیمی در حوزه‌های علمیه وجود دارد، اما سازوکار استفاده از آن ایجاد نشده است.



وی تصریح کرد: بخشی از تحول نیز به نوآوری، ابتکار، تحقیق، پژوهش و تضارب آرا و به صورت خلاصه به جنبش نرم‌افزاری بستگی دارد.



قائم‌مقام حوزه‌های علمیه خواهران، تقویت‌کنندگان اصلی جریان تحول را اساتید و بزرگان حوزه‌های علمیه دانست و خاطرنشان کرد: اولین مانع در استفاده از منابع عظیم حوزوی، تنگ‌نظری نسبت به خود تحول است.



وی گفت: باید در بخش‌های مختلف، فرهنگ تحول‌پذیری، تحول‌خواهی و رشد را در حوزه‌های علمیه تقویت کنیم که تا این امر تقویت نشود، هیچ تلاشی نتیجه‌بخش نخواهد بود.



اجتهاد اصیل و پویا باید حفظ شود



حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به پیشینه تحول در حوزه‌های علمیه اظهار داشت: مسئله تحول و ارتقا در حوزه همواره در طول تاریخ این نهاد، دغدغه بزرگان دینی ما بوده است.



وی ادامه داد: در قرن اخیر در حوزه علمیه نجف و حوزه علمیه قم شخصیت‌های برجسته‌ای دیده می‌شوند که پرچم‌دار تحول در حوزه‌های علمیه بوده‌اند.



قائم‌مقام حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بزرگانی چون حضرات آیات فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی در رأس شورای مدیریت سابق حوزه علمیه قم قرار گرفتند و اساس کار آنان ایجاد نظم در حرکت حوزه‌های علمیه شد.



وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری خطاب به حوزویان در سفر به قم خاطرنشان کرد: پس از سفر ایشان به قم و فرمایشاتشان در رابطه با مسائل حوزه، شورای مدیریت حوزه با هدف برنامه‌ریزی کلان به شورای عالی تبدیل شد.



جمشیدی با بیان اینکه اجتهاد اصیل و پویا باید حفظ شود، یادآور شد: از سوی دیگر باید این میراث را با شیوه‌ها و ابزار نوین به اطلاع مخاطبان برسانیم که در این راستا نیازمند فرهنگ‌سازی برای تحول هستیم.



وی با بیان اینکه برخی اوقات موضوع تحول با موضوعات دیگر خلط می‌شود، تصریح کرد: در عین حال که مقصود از تحول به‌هم‌ریختگی امور نیست، منظور حرکت‌‌های شتاب‌زده و بی‌فرجام هم نیست.



جمشیدی با بیان اینکه ارتقا به معنای نادیده گرفتن سرمایه‌ها نیست، اظهار داشت: سرمایه‌های غنی‌ای در حوزه وجود دارد که دست یافتن به آنها بعضا نیازمند طی مراحلی است؛ ما قصد نداریم این مراحل را به هم‌بریزیم و آن را دچار خدشه کنیم.



قائم‌مقام حوزه‌های علمیه خواهران در عین حال تصریح کرد: در مواردی که برای رشد به تغییر نیاز است، باید تغییر را انجام دهیم.



وی با بیان اینکه یکی از ارکان تحول در حوزه، تقویت مدیریت حوزه‌های علمیه است، اظهار داشت: اگر تحول در مدیریت انجام نشود، نباید انتظار تحول در سایر بخش‌ها را داشته باشیم.



حجت‌الاسلام جمشیدی خاطرنشان کرد: تحول با مدیریتی که درگیر امور روزمره و دارای تشکیلات نامتناسب و خالی از کارشناس است، محقق نمی‌شود.