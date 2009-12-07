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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

برزویی به مهر خبر داد:

بررسی راه اندازی دوره شبانه در مقطع دکتری دانشگاهها

بررسی راه اندازی دوره شبانه در مقطع دکتری دانشگاهها

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی از بررسی راه اندازی دکتری شبانه در دانشگاهها خبر داد و گفت: راه اندازی دوره شبانه در مقطع دکتری دانشگاهها در دستور کار وزارت علوم است.

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه اندازی دوره شبانه در مقطع دکتری در حال مطالعه است اما تاکنون به هیچ دانشگاهی برای دوره های دکتری شبانه مجوز داده نشده است.

وی همچنین درباره یکی از سیاستهای وزارت علوم در خصوص دوره های شبانه گفت: سیاست این است که دانشگاههای دولتی معتبر در مقطع کارشناسی ظرفیت خود را افزایش ندهند. در واقع مأموریت این دانشگاهها افزایش ظرفیت در دوره های کارشناسی نیست بلکه دانشگاههای دولتی معتبر بیشتر باید به سمت افزایش ظرفیت در دوره های تحصیلات تکمیلی حرکت کنند.

کد مطلب 993918

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