کشاورزی برای 15 هزار نفر در ساوجبلاغ ایجاد شغل کرده است

محمد تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را از نتایج فعالیت گسترده بخش کشاورزی این شهرستان بیان کرد و افزود: بخش کشاورزی نقش به سزایی دراشتغالزایی جمعیت روستایی شهرستان ساوجبلاغ داشته است.

وی شناسایی پتانسیلها و استعدادهای تولید در بخش کشاورزی را از رسالت های مهم جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ عنوان کرد و افزود: رسیدن به این مهم که نقش تاثیر گذاری در رشد تولیدات کشاورزی دارد بدون برنامه ریزی محقق نمی شود.

تاج الدینی تولید 40 نوع محصول مختلف کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ را یاوآور شد و گفت: این مهم این شهرستان را به یکی از قطبهای مهم کشاورزی استان تهران تبدیل کرده است.

وی فعالیت بخش خصوصی در ارتقاء تولیدات بخش کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طی سالهای مختلف بین 500 تا 700 هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی با فعالیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان تولید شده است.

30 هزار هکتار عرصه زراعی در شهرستان ساوجبلاغ فعال است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ از فعال بودن 30 هزار هکتار عرصه زراعی، دامی در این شهرستان خبر داد و گفت: 90 هکتار واحد گلخانه ای، یک هزار و 404 واحد صنعتی و سنتی بخش دام و طیور و پرورش ماهی از دیگر بخشهای فعال بخش کشاورزی ساوجبلاغ است.

تاج الدینی با اشاره به تولیدات عسل در این منطقه روند تولید در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: هم اکنون 13 هزار و 800 کلونی زنبور عسل در ساوجبلاغ در زمینه تولید عسل فعال است.

سالانه 27 هزار تن نهاده کشاورزی در ساوجبلاغ توزیع می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ تهیه و توزیع نهاده های مورد نیاز برای تولیدات کشاورزی را از مسئولیتهای مهم جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: سالانه 27 هزار تن نهاده کشاورزی بین فعالان بخش کشاورزی این شهرستان توزیع می شود.

تاج الدینی کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات و خوراک های مورد نیاز برای دام را از جمله نهاده های مورد نیاز بخشهای مختلف کشاورزی عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: این نهاده ها به نسبت نیاز بخشهای مختلف بین فعالان بخش کشاورزی توزیع می شود.