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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۷

اختصاص 1.5 میلیارد تومان اعتبار به طرحهای کشاورزی ساوجبلاغ

اختصاص 1.5 میلیارد تومان اعتبار به طرحهای کشاورزی ساوجبلاغ

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی ساوجبلاغ از تخصیص یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبارات دولتی به طرحهای کشاورزی ارائه شده در این شهرستان خبر داد.

محمد تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با تخصیص این اعتبارات، طرحهای تعریف شده پس از تایید به مرحله اجرا در می آیند.

وی تعداد پروژه های زیربنایی انجام شده توسط جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ در طول یکسال عمرانی را 30 تا 35 طرح عنوان کرد.

تاج الدینی روند اجرای پروژه های جهاد کشاورزی در سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: این طرحها با اعتبار 770 میلیون تومان در بخشهای مختلف عمرانی، ساختمانی، تولیدات گیاهی، دامی و آبزی پروری در حال اجراست.

وی ارائه تسهیلات بانکی به فعالان بخش کشاورزی را از نیازهای مهم این بخش بیان و خاطرنشان کرد: این امر مهم برای سرمایه در گردش صنایع، واحدهای گلخانه ای، دامی، توسعه مکانیزاسیون و عشایر در نظر گرفته می شود.

این مسئول با اشاره به تخصیص تسهیلات بانکی برای اقدامات بخش آب و خاک یادآور شد: این امر از طریق بخش خصوصی انجام می گیرد و در گسترش و ارتقای فعالیتهای این بخش نقش بسزایی دارد.

کد مطلب 993930

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