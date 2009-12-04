گوگل دستیابی رایگان به اخبار را محدود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این امتیاز در پی ادعای برخی از شرکتهای رسانه ای مبنی بر اینکه گوگل از صفحات خبری آنلاین سود به دست می آورد، به ناشران اخبار داده شده است.

تحت برنامه First Click Free یا "اولین کلیک رایگان" ناشران می توانند از دسترسی نامحدود کاربران به مطالب خود جلوگیری کرده و آنها را به سوی پرداخت هزینه و یا عضویت در سایت هدایت کنند. برای مثال کاربرانی که در روز بر روی بیش از پنج خبر کلیک می کنند باید برای دریافت مطالب بیشتر هزینه ای را پرداخت کرده و یا در نشریه عضو شود.

به گفته یکی از مقامات گوگل پیش تر هر کلیک از جانب کاربران بر روی اخبار کاملا رایگان بود اما گوگل با ارتقا برنامه خود به ناشران این امکان را داده است تا دسترسی رایگان کاربران را به بیش از پنج صفحه در روز محدود کنند.

برخی از شرکتهای رسانه ای شرکتهایی مانند گوگل را محکوم کرده بودند که با لینک دادن اخبار روزنامه ها و در کنار آن قرار دادن تبلیغات تجاری، در حال بهره برداری اقتصادی از روزنامه نگاری هستند. در عین حال برخی از کاربران دریافته اند که می توان با کمک گوگل از زیر بار پرداخت هزینه عضویت در روزنامه ها شانه خالی کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، کاربران گوگل به احتمال زیاد از این پس پیامهایی را دریافت خواهند کرد که پس از کلیک ششم بر روی یک صفحه خبری از آنها تقاضای پرداخت هزینه و یا عضویت در سایت را خواهد کرد.