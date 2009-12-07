توقف تخریب محوطه باستانی قلعه گنج/ فعالیت راهسازی در محوطه باستانی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بخشی از محوطه تاریخی منطقه قلعه گنج در جنوب کرمان به دلیل انجام عملیات راه سازی به روستای نزدیک محوطه تاریخی قلعه گنج در جنوب استان کرمان در خطر تخریب قرار گرفت.

این محوطه تاریخی مربوط به هزاره دوم و سوم پیش از میلاد و در دامنه شرقی منطقه بشاگرد قرار دارد و آثاری از دوره های پیش از میلاد و اشکانیان در این منطقه یافت شده است و به گفته کارشناسان قسمتی از تمدن کهن "ارت" محسوب می شود.

خوشبختانه قبل از بروز آسیب جدی به آثار تاریخی این محوطه باستانی پیش از میلاد بر اثر خاکبرداری، مسئولان میراث فرهنگی کرمان از ادامه خاکبرداری و راهسازی در این حوزه جلوگیری کرده اند.

شهرستانهای جنوبی کرمان حوزه بزرگ تاریخی را در اطراف رودخانه هلیل رود تشکیل می دهند که قبل از کشف تمدن ارت در منطقه هلیل رود کمتر مورد توجه قرار می گرفتند، این در حالی است که پس از فعالیتهای باستانشناسی در منطقه تاریخی هلیل رود و کشف لوحهای گلی باستانی که به گفته پروفسور یوسف مجید زاده مسئول سابق گروه باستانشناسی جیرفت می تواند مبداء پیدایش خط عیلامی را تحت شعاع قراردهد.

توجه بیشتر به این مناطق در سالهای ابتدایی کاوشها صورت گرفت، اما پس از گذشت چند سال و با وجود تمام قابلیتهای تاریخی مناطق تاریخی جنوب کرمان، که تنها شامل حوزه جیرفت نیز نمی شود، اقدامات باستانشناسی در این مناطق به کندی پیش می رود و برخی مناطق مانند منطقه تاریخی قلعه گنج نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و یا بسیار محدود فعالیتهای باستانشانی در این مناطق پیش از تاریخ صورت گرفته است.

کارشناس میراث فرهنگی کرمان در این زمینه گفت: محوطه تاریخی قلعه گنج دارای آثار غنی از دوره اشکانی و پیش از میلاد می باشد و پیش از این دو فصل کاوش در این منطقه صورت گرفته است.

علیداد سلیمانی افزود: این منطقه شامل گورستان دوره اشکانی، سازه های سنگی به دلیل شرایط خاص منطقه و تدفین بر افراز ارتفاعات است.

وی افزود: گورستان این منطقه نیز از نوع سنگچین و یکی از مجموعه های غنی تاریخی در امتداد تمدن هلیل رود است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان نیز در خصوص فعالیتهای عمرانی در محوطه تاریخی قلعه گنج گفت: پس از اطلاع از حضور یک دستگاه لودر در این منطقه و انجام عملیات عمرانی بلافاصله از ادامه فعالیت راه سازی در محوطه باستانی قلعه گنج جلوگیری شده است.

سرهنگ محمد رضا هاشمی نژاد افزود: در برخی از مناطق استان کرمان به دلیل فاصله زیاد محوطه های باستانی به مناطق مسکونی امکان استقرار نیروی ثابت وجود ندارد و به صورت گشت زنی از این مناطق محافظت می شود.

وی گفت: منطقه باستانی قلعه گنج نیز 150 کیلومتر تا مرکز شهرستان فاصله دارد اما پس از مشاهده فعالیت یک دستگاه لودر در این منطقه با هماهنگی نیروی انتظامی از فعالیت راه سازی در منطقه باستانی قلعه گنج جلوگیری و لودر به همراه راننده به نیروی انتظامی منطقه تحویل داده شد.

وی عنوان کرد: این لودر در حال خاکبرداری برای انجام پروژه راهسازی به روستای مجاور منطقه باستانی بود.

سرهنگ هاشمی نژاد گفت: مناطقی که فاصله زیادی به مراکز جمعیتی دارند با همکاری نیروی انتظامی، پایگاههای حفاظتی و بسیج حفاظت می شوند.

میزان خسارات به جای مانده به دلیل خاکبرداری از محوطه باستانی قلعه گنج اعلام نشده است.