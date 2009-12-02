نخستین کارگاه آموزشی حقوق محیط زیست شهری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هدف از تشکیل کارگاه فوق را آشنائی کارشناسان دفاتر حقوقی و مسئولین محیط زیست مناطق 22 گانه و سازمانهای مرتبط با فعالیتهای زیست محیطی شهرداری تهران در زمینه قوانین و مقررات محیط زیست شهری خواند و اظهار کرد: 70 نفر در کارگاه فوق مورد آموزش قرار می گیرند و در پایان کارگاه پس از اخذ امتحان به اعضا شرکت کننده گواهینامه اداره کل تشکیلات و آموزش تعلق خواهد گرفت.



محمد هادی حیدرزاده در ادامه سر فصلهای مورد ارائه در کارگاه آموزشی حقوق محیط زیست شهری را تشریح اصطلاحات و مفاهیم حقوقی و جرایم زیست محیطی در قلمرو محیط زیست شهری و نمادهای مسئول در حمایت از محیط زیست شامل نهاد قضایی و نهاد اجرایی خواند و افزود: یکی از سخنرانان علمی کارگاه فوق دکتر قاسمی معاون اجرائی ودانشجویی دانشگاه علوم قضایی است که به تشریح مسائل مربوطه فوق می پردازد.



کارگاه آموزشی حقوق محیط زیست شهری از سوی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 18 و 25 آذر ماه راس ساعت 8 الی 16 در میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، دانشکده بهداشت سالن اجتماعات برگزار می شود.

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