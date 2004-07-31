حمل و نقل ترانزيتي راه آهن 82 درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، اين ميزان كالاي حمل شده از نظر تن كيلومتر يك ميليارد و 237 ميليون تن مي باشد كه نسبت به زمان مشابه سال گذشته 67 درصد رشد نشان مي دهد.

درآمد حاصل از حمل و نقل ترانزيتي در چهار ماهه اول امسال بيش از 19 ميليون و 178 هزار دلار بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56 درصد افزايش نشان مي دهد.

اداره كل سير و حركت راه آهن در گزارشي برنامه سال جاري ترانزيتي راه آهن را حمل 2 ميليون تن كالا اعلام كرد.

بر اساس اين گزارش ، برنامه پيش بيني شده براي چهار ماهه اول محقق شده و اميد است حجم عمليات ترانزيتي در ماههاي آينده افزايش يابد.

همچنين در چهار ماهه اول امسال يك ميليون و 800 هزار تن كالاي صادراتي از طريق خط آهن حمل شده كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.

يكي از دلايل عمده اين رشد ، حمل كالاهاي غير نفتي از نقاط مختلف كشور به بندر عباس مي باشد.

همچنين در اين مدت 160 هزار تن نفت خام از قزاقستان به صورت سوآپ (معاوض) تا پالايشگاه ري حمل شده كه اين حمل و نقل در سال گذشته وجود نداشته است.

اين ميزان حمل و نقل ترانزيتي با 2 هزار و 800 دستگاه واگن انجام شده كه عمدتا متعلق به كشورهاي مشترك المنافع( CIS) است.