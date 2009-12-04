هابل تصویری جدید از زادگاه ستارگان به ثبت رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصویر ستاره ای ترکیبی از چهار تصویر است که توسط فیلترهای متفاوت دوربین اکتشافی پیشرفته هابل به ثبت رسیده اند. نتیجه این تصویر کلوزآپ منطقه ای در شمال غرب سحابی آیریس یا NGC 7023 را نمایش می دهد. این سحابی میدان زایش ستارگان بوده و در فاصله هزار و 400 سال نوری در صورت فلکی سفئوس قرار گرفته است.

تصویر هابل نشاندهنده امواج خروشانی از ابرهای غبارهای کیهانی است، این غبارها از ذرات کوچکی از مواد جامد تشکیل شده اند که 10 تا 100 بار از ذره غباری که می توان بر روی سطوح لوازم خانه مشاهده کرد، کوچکتر هستند. دانشمندان به ویژه به بخشی از این سحابی علاقه نشان می دهند که قرمز تر از حد عادی به نظر می رسد.

اخترشناسان احتمال می دهند این ابرهای بزرگ که به عنوان یک سحابی انعکاسی شناخته می شوند نور ستاره عظیمی که 10 بار بزرگتر از خورشید بوده و در نزدیکی سحابی قرار دارد را بازتاب می دهد. سحابی های انعکاسی معمولا آبی به نظر می آیند زیرا ذرات غبار در آنها در پراکنده کردن نور آبی تاثیرگذاری بیشتری دارند و به همین دلیل دانشمندان احتمال می دهند برخی مواد هیدروکربنی باعث تغییر رنگ این ابرهای غباری شده اند.

دانشمندان به منظور مطالعه دقیق تر تصویر هابل از دوربین نزدیک به مادون قرمز و طیف سنج چند منظوره برای تعیین خصوصیات شیمیایی سحابی استفاده کردند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، به طور کلی هرجا توده های بزرگ غبار وجود داشته باشند، ستاره ها در اثر برخورد مواد تحت تاثیر نیروی گرانش جوانه می زنند، طی گذشت زمان در صورتی که توده ها حجیم تر شوند گداخت هسته ای در آن صورت گرفته و ستاره ای متولد می شود که کشف دقیق این فرایند می تواند اطلاعات دقیقتری را از نحوه تولد ستارگان در اختیار دانشمندان قرار خواهد داد.