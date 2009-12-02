امنیت پایدار کردستان با افزایش مشارکتهای مردم به دست آمده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، الله نور نورالهی بعداز ظهر چهارشنبه در همایش استانی تجلیل از پیشمرگان کرد که با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالن ورزشی آزادی سنندج برگزار شد، اظهار داشت: امنیت پایدار در استان کردستان به رغم تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان اسلام و گروهکهای ضد انقلاب در راستای افزایش مشارکت های اقشار مختلف مردم به دست آمده است.

وی ادامه داد: اقشار مختلف مردم استان کردستان از روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی ایران با مشارکت همه جانبه و با حضور فعال در صحنه های نبرد حق علیه باطل زمینه ایجاد امنیتی پایدار در استان را ایجاد کرده و در تمامی صحنه ها یار و یاور رزمندگان بوده اند.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان خاطرنشان کرد: امروز به کوری چشم دشمنان نظام اسلامی، استان کردستان به عنوان نگینی در دل جمهوری اسلامی ایران می درخشد و کسانی که به دنبال اهداف شوم خود در این استان بودند به زباله دان تاریخ فرستاده شدند.

نورالهی افزود: حضور همه جانبه مردم در کنار توان رزمی و دفاعی سربازان اسلام باعث شد تا توطئه ها و دسیسه های استکبار و اجیرشدگان آنها در منطقه خنثی شده و امروز کردستان به عنوان یکی از امن ترین استان های کشور مطرح باشد.

وی در ادامه با اشاره به حضور و استقبال مردم استان کردستان در بسیج یادآور شد: از جمعیت یک میلیون 450 هزار نفری استان کردستان بیش از 420 هزار نفر به عضویت بسیج درآمده اند که در این میان 280 هزار نفر را برادران و 140 هزار نفر را خواهران تشکیل می دهند.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان بیان داشت: در حال حاضر 100 درصد سهمیه ارتش بیست میلیونی در استان محقق شده و بر اساس بررسی های صورت گرفته کردستان در جذب بسیج 30 درصد جلوتر از میانگین کشوری است که این مهم نشان از ولایت مداری و حضور همه جانبه مردم در تمامی صحنه هاست.

نورالهی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش تجلیل از پیشمرگان مسلمان کرد عنوان کرد: در راستای تجلیل از حماسه های ماندگار پیشمرگان کرد سه همایش استانی تا پایان سال جاری در شهرستان های سنندج، سقز و مریوان برگزار می شود که همایش سنندج یکی از این سه همایش بزرگ به شمار می رود.

وی هدف اصلی از برگزاری این همایش ها را تجلیل از مقام رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی و تقدیر از حماسه های جاویدان پیشمرگان مسلمان کرد دانست و افزود: خوشبختانه امروز و در جریان برگزاری اولین همایش شاهد حضور بسیار خوب و استقبال بسیجیان و پیشمرگان مسلمان کرد هستیم.

در ادامه این همایش یک روزه علاوه بر سخنرانی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین بیانیه پیشمرگان کرد در هفت بند قرائت و از هفت نفر از پیشکسوتان این عرصه نیز تجلیل و تقدیر به عمل آمد.