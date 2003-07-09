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۱۸ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۱۱

نماينده كرج درگفتگو با مهر :

رييس جمهور فردا به كرج سفر مي كند

رييس جمهور فردا به كرج سفر مي كند

محمد حسين خليلي نماينده كرج گفت : رييس جمهور به منظور ديدار و گفتگو با مردم كرج و بررسي مشكلات اين شهر فردا به كرج سفر مي كند .

محمد حسين خليلي اردكاني نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر به خبر نگار سياسي مهر گفت: حضور در شوراي اداري به منظور ارتقاي ساختار اداري، بررسي مشكلات جوانان به ويژه بيكاري و توسعه همه جانبه شهرستان كرج ، افتتاح منطقه ويژه اقتصادي و محل  صادرات مواد فاسد شدني و بهره برداري از چند طرح مخابراتي و گازرساني  از مهمترين محورهاي قابل بحث در سفر رييس جمهوري به اين شهرستان است.
وي خاطرنشان كرد: شهرستان كرج به علت افزايش مهاجرات با مشكلات زيادي مواجه است و توجه به اين مشكلات ضروري است. خاطر نشان مي شود رييس جمهور در سفر به شهرستان كرج با مردم اين شهرستان نيز ديدار خواهد كرد. 

 

کد مطلب 9940

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