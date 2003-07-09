رييس جمهور فردا به كرج سفر مي كند

محمد حسين خليلي اردكاني نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر به خبر نگار سياسي مهر گفت: حضور در شوراي اداري به منظور ارتقاي ساختار اداري، بررسي مشكلات جوانان به ويژه بيكاري و توسعه همه جانبه شهرستان كرج ، افتتاح منطقه ويژه اقتصادي و محل صادرات مواد فاسد شدني و بهره برداري از چند طرح مخابراتي و گازرساني از مهمترين محورهاي قابل بحث در سفر رييس جمهوري به اين شهرستان است.

وي خاطرنشان كرد: شهرستان كرج به علت افزايش مهاجرات با مشكلات زيادي مواجه است و توجه به اين مشكلات ضروري است. خاطر نشان مي شود رييس جمهور در سفر به شهرستان كرج با مردم اين شهرستان نيز ديدار خواهد كرد.