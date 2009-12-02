کشفیات مشروبات الکلی در استان زنجان 132 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرگرد فریدون اجاقلو در حاشیه انهدام مشروبات الکلی در محل فرماندهی انتظامی زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در چند روز گذشته کشفیات قابل توجهی از مشروبات الکلی در استان صورت گرفته است، افزود: در این مدت و طی چهار عملیات، بالغ بر 21 هزار قوطی مشروب از قاچاقچیان کشف و ضبط شد و در همین رابطه چهار متهم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند.

وی بیشترین کشفیات مشروبات الکی را در محور میانه به زنجان عنوان کرد و ادامه داد: در هفت ماهه نخست سال جاری بیش از 173 هزار قوطی مشروبات الکلی در استان کشف و معدوم شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش محسوسی داشته است.

سرگرد اجاقلو در ادامه با اشاره به کشفیات سیگار در استان زنجان افزود: در این مدت بیش از 815 هزار پاکت سیگار خارجی از قاچاقچیان کشف شده است همچنین در سال گذشته نیز 673 هزار پاکت سیگار کشف و ضبط شد.