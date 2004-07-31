طرح آمارگيري از فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در نقاط روستايي كشور اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين طرح در سالهاي 1372، 1374 و 1376 در سطح نقاط شهري و روستايي كشور و در سالهاي 1380 ، 1381 و 1382 در سطح نقاط روستايي كشور اجرا و نتايج آن نيز منتشر شده است.
هدف از اجراي اين طرح ، جمع آوري اطلاعات آماري در زمينه هزينه فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي و مشخصات كالبدي مربوط به ساختمان هاي جديد و اطلاعات مربوط به تعميرات اساسي و جزيي در ساختمان هاي موجود ، در نقاط روستايي كشور در سال 1382 براي استفاده در برنامه ريزي هاي عمراني كشور است.اجراي اين آمارگيري در نقاط روستايي تمام استانها ي كشور به مدت 23 روز از 24 مرداد سال جاري پيش بيني شده است.
نظر شما