  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۰ مرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۲۰

تابستان امسال ؛

طرح آمارگيري از فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در نقاط روستايي كشور اجرا مي شود

طرح آمارگيري از فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در نقاط روستايي كشور - 1383 در تابستان امسال توسط مركز آمار ايران به مرحله اجرا در مي آيد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين طرح در سالهاي 1372، 1374 و 1376 در سطح نقاط شهري و روستايي كشور و در سالهاي 1380 ، 1381 و 1382 در سطح نقاط روستايي كشور اجرا و نتايج آن نيز منتشر شده است.

هدف از اجراي اين طرح ، جمع آوري اطلاعات آماري در زمينه هزينه فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي و مشخصات كالبدي مربوط به ساختمان هاي جديد و اطلاعات مربوط به تعميرات اساسي و جزيي در ساختمان هاي موجود ، در نقاط روستايي كشور در سال 1382 براي استفاده در برنامه ريزي هاي عمراني كشور است.اجراي اين آمارگيري در نقاط روستايي تمام استانها ي كشور به مدت 23 روز از 24 مرداد سال جاري پيش بيني شده است.

 

کد مطلب 99401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها